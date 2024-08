"Good Luck Guys"-Jana-Maria ist von Umuts Ignoranz genervt

Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Umut Tekin (27) kämpft Jana-Maria Herz (32) aktuell bei Good Luck Guys um den Sieg. Von einem Team kann bei den beiden aber wohl kaum die Rede sein – bereits seit der ersten Folge ignorieren sie sich. Ein Zustand, den Jana-Maria in Folge drei kaum noch aushält: "Er blockt total ab. [...] Ich will auf eine Basis kommen, auf der wir uns einfach nur verstehen." Ein normaler Small Talk sollte ihrer Meinung nach schon drin sein. Ihre Mitstreiterinnen Jenny und Vanessa Grassl können Janas Ärger nachvollziehen: "Komplett ignorieren – wofür ist er dann überhaupt da? Man muss doch als Team funktionieren!"

Promiflash hat bei Jana-Maria nachgefragt, wie sie die Situation vor Ort empfunden hat: "Ich fand es extrem bescheuert, dass er mich komplett ignoriert hat, da wir ein Team waren und wir beide das Geld gewinnen wollten." Die Stimmung im Team sei von ihrem Ex-Freund ausgegangen. "Ich bin eine erwachsene Frau und wollte einfach normal mit ihm umgehen, keine freundschaftliche Art, sondern einfach nur, um das Spiel zu gewinnen", beteuert die 32-Jährige. Auch der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer äußert sich im Promiflash-Interview zu der Situation in der Realityshow – er verteidigt sein Verhalten: "Jana-Maria hat immer wieder die Gespräche zu mir gesucht und ich wollte ihr nicht das Gefühl geben, wir wären cool, denn ich habe eine Frau zu Hause sitzen, die ich liebe." Auch wie alle anderen Team-Partner gemeinsam in einer Hütte zu schlafen, sei ein absolutes No-Go für Umut gewesen: "In einer Hütte schlafen erst recht. [...] Weil das für mich eine Sache ist, die als Vergebener nicht geht."

Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten waren knapp ein Jahr lang ein Paar. Als sie ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe stellten, bestand Umut den Treuetest nicht – er ging fremd. Die Verführerin, der er nicht widerstehen konnte, war Emma Fernlund – die aktuelle Frau an seiner Seite. Auch sie äußerte sich bereits vor Beginn der Adventure Show dazu, dass Umut dort im Team mit seiner Verflossenen antreten wird. "Ich vertraue [ihm]. Jana und ich haben kein böses Blut, wir haben uns ausgesprochen", versicherte sie im Interview mit "Blitzlichtgewitter"-Podcast.

