Diese zwei Promis sind die "Good Luck Guys"-Neuankömmlinge

Die Realityshow Good Luck Guys hat zwei prominente Neuankömmlinge: die ehemaligen Love Island-Kandidaten Anna Iffländer und Mischa Mayer (33) mischen als Team Pink die Runde auf. In der fünften Folge werden die beiden beim sogenannten Secret Beach in das Abenteuer eingeführt, wo sie direkt die erste Herausforderung erwartet. Mit ihrer späten Ankunft sorgen sie für frischen Wind und wirbeln die bestehende Dynamik unter den Kandidaten ordentlich auf.

Insgesamt kämpfen nun sechs Teams um den Sieg. Neben Anna und Mischa treten Jessica Hnatyk (25) und Tim Kühnel als Team Grün sowie Tamara Hinz und Fabio Knez als Team Lila gegeneinander an. Mit dabei sind außerdem Germain Wolf und Gabriela Alves als Team Rot als auch Lina Westphal und Noah Bibble als Team Blau. Die Runde komplett macht Team Gelb, bestehend aus Julius Tkatschenko und Ceyda Kaya. Besonders pikant: Zu dem diesjährigen Cast gehört ein Ex-Paar. Germain und Jessica waren nämlich etwa ein Jahr zusammen und trennten sich vor laufenden Kameras bei Temptation Island VIP im Dezember 2024.

Zu einem Liebescomeback zwischen Jessica und Germain kommt es bei "Good Luck Guys" aber wohl eher nicht. Denn Germain hat auf jemanden ganz anderes ein Auge geworfen: seine Teampartnerin Gabriela – und auch die Brasilianerin scheint nicht abgeneigt zu sein. Denn sie suchte sofort das Gespräch zu Jessica, um ihr Okay für eine mögliche Romanze mit Germain einzuholen. Bereits in der dritten Folge ging es dann zur Sache: Wie es aussah, verbrachten Gabby und Germain die erste Nacht am Lost Beach nicht nur als Teampartner miteinander.

Joyn Mischa Mayer und Anna Iffländer, "Good Luck Guys"-Kandidaten 2025

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin

Joyn Gabriela Alves und Germain Wolf bei "Good Luck Guys"

