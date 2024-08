Herzogin Meghans Haus in Toronto wurde zum Verkauf angeboten

Herzogin Meghans (43) einstiges Haus in Toronto hat erneut die Besitzer gewechselt. Bevor sie eine Beziehung mit Prinz Harry (39) einging, lebte die zweifache Mutter in einem – im Vergleich zum jetzigen Anwesen – bescheidenen Häuschen. Nachdem die Schauspielerin zu ihrem Ehemann in den Kensington Palace gezogen war, stand ihr Haus bereits zum ersten Mal zum Verkauf. Nun wurde das zweistöckige Gebäude für umgerechnet 1,3 Millionen Euro inseriert. Die Anzeige ist mittlerweile wieder gelöscht worden, was darauf hindeutet, dass Meghans altes Zuhause bereits wieder verkauft worden ist, berichtete The Sun.

Meghan hat ihr Zuhause geliebt. Gemeinsam mit ihren Haustieren soll die 43-Jährige vor allem das Leben ohne Paparazzi genossen haben, wie sie in einem Interview mit dem gleichen Newsportal vor rund neun Jahren verriet: "Es ist wirklich merkwürdig, weil ich denke, dass Toronto, so sehr es auch eine große Stadt ist, so anders ist als Los Angeles oder New York." Und sie fügte hinzu: "Es gibt keine Paparazzi, also ist es wirklich einfach, ein normales Leben zu führen."

Bis 2016 lebte Meghan mit ihren zwei Hunden Bogart und Guy in der Yarmouth Road. Der Liebe wegen zog sie dann nach Großbritannien. Ihre Heimat konnte die US-Amerikanerin aber offenbar nicht hinter sich lassen: 2020 verschlug es die Suits-Bekanntheit wieder in die Vereinigten Staaten – und zwar nach Montecito. Seitdem lebt sie in einem umgerechnet rund 14 Millionen Euro teuren Anwesen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern Archie (5) und Lilibet (3).

MEGA Herzogin Meghans altes Haus in Toronto

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

