Jennifer Lopez ist wegen der Scheidung enttäuscht von Ben

Mittlerweile gibt es traurige Gewissheit: Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) lassen sich scheiden. Das erneute Liebes-Aus scheint die Sängerin ziemlich mitzunehmen. Insider plaudern laut Page Six aus, dass die Familienmama "traurig und enttäuscht" von ihrem Verflossenen sei, besonders da dieser die damalige Versöhnung nach ihrem ersten Beziehungsversuch in die Wege geleitet habe. Zudem soll J.Lo sich nicht mehr wohl in ihrem gemeinsamen Zuhause fühlen: "Sie und Ben haben das Haus für die ganze Familie gekauft. Es ist viel zu groß für sie und weckt zu viele Erinnerungen."

Während der Schauspieler in letzter Zeit mehrfach in Los Angeles gesichtet wurde, meidet Jennifer nach der offiziellen Bekanntgabe des Scheidungsgesuchs offenbar die Öffentlichkeit. Dass der "Gone Girl"-Darsteller so einfach sein Leben fortführt, als wäre nichts passiert, treffe bei der Musikerin auf Unverständnis. "Es ist extrem schwer für sie, dass Ben sich dazu entschieden hat, sich von der Ehe zurückzuziehen und sein Leben fortzusetzen, während sie zurückbleibt", erklärte eine Quelle am Montag gegenüber People und fügte hinzu: "Sie wollte keine Scheidung. Sie wollte an der Beziehung arbeiten. Sie lieben einander. Jennifer ist nicht der Typ dafür, einfach aufzugeben."

Die Geschichte von Jennifer und Ben hatte bereits vor über 20 Jahren begonnen. Die beiden hatten sich erstmals 2002 getroffen, trennten sich jedoch kurze Zeit später und lösten ihre damalige Verlobung. 2021 fanden sie wieder zueinander und heirateten im darauffolgenden Jahr. Trotz der turbulenten Trennung betonte ein Tippgeber gegenüber Page Six, dass die Liebesgeschichte mit Ben für J.Lo die größte gewesen sei, die sie je erlebt habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass allein Ben schuld an dem Liebes-Aus ist? Ja, ich denke schon. Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de