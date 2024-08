Nach J.Lo-Trennung: Ben Affleck ist bereit fürs Dating-Leben

Ben Affleck (52) scheint nach der Trennung von Jennifer Lopez (55) wieder sein Liebesleben in Angriff zu nehmen. Wie ein Insider gegenüber OK! Magazine verriet, hatte der Schauspieler bereits vor der Trennung über Probleme in ihrer Beziehung geklagt. "Selbst bevor sie sich getrennt haben, hat Ben sich über ihre mangelnde Intimität beklagt. Also gibt es keinen Zweifel, dass er darauf brennt, wieder rauszugehen und zu daten." Nach dem Liebes-Aus sei er nun wieder selbstbewusster – und das wolle er auskosten: "Er will raus und das Leben wieder leben und beweisen, dass er es immer noch drauf hat."

Bis die Scheidung durch ist, möchte der 52-Jährige sich laut dem Informanten zwar noch zurückhalten, "aber es gibt viele Frauen, die an ihm interessiert sind". Gehört da vielleicht Kathleen Alexandra "Kicky" Kennedy (71) zu? Wie Page Six berichtet, soll der Hollywoodstar aktuell nämlich viel Zeit mit ihr verbringen. Das könnte Bens Noch-Frau Jennifer aber ein Dorn im Auge sein. Denn auch wenn die beiden kein Paar mehr sind, habe sie wohl ein Problem damit, wenn er sofort wieder daten würde. Der Insider macht gegenüber OK! Magazine klar: "Ein großer Teil von ihr denkt, dass wenn sie ihn nicht haben kann, dann auch niemand sonst. Glaubt mir, sie wird alles daran setzen, um ihn zu sabotieren."

Ben und Jennifer sind bereits seit einigen Monaten kein Paar mehr. Wie aus den Scheidungsdokumenten, die TMZ vorliegen, hervorgeht, gab die 55-Jährige als Trennungsdatum den 26. April an. Wo der "Batman"-Darsteller die zweijährige Ehe offenbar schon hinter sich gelassen hat, hat J.Lo noch ziemlich an dem Liebes-Aus zu nagen. "Sie hat sich wirklich bemüht, die Dinge zum Laufen zu bringen und ihr Herz ist gebrochen. Sie ist sehr enttäuscht und traurig, aber Ben [...] hat kein Engagement und Interesse daran gezeigt, die Ehe zum Funktionieren zu bringen", schilderte ein Promi-Kenner gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr dazu, dass Ben nun wieder daten will? Total verständlich. Die Trennung ist ja schon Monate her. Zu schnell. Er sollte noch warten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de