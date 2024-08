Julia Fox hat Filmrolle in queerem Drama an Land gezogen

Julia Fox (34) erobert bald erneut die Leinwand! Am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass die "Der schwarze Diamant"-Darstellerin in dem LGBTQ-Romantikdrama "Perfect" von Regisseurin Millicent Hailes zu sehen sein wird. In dem Film, der in einem idyllischen, aber verwahrlosten See-Resort in Kalifornien spielt, porträtiert die Social-Media-Bekanntheit laut Variety eine wohlhabende, schwangere Frau, die inmitten einer vom Klimawandel geprägten Welt ihre eskapistische Fantasie auslebt. Die Handlung wird durch ihre aufkeimende Romanze mit einer jüngeren Frau sowie durch ihre bevorstehende Geburt und gesellschaftliche Konflikte beeinflusst.

An Julias Seite sind auch Micaela Wittman und Ashley Moore (31) zu sehen. Ashley, bekannt aus "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", spielt eine junge Frau, die in eine turbulente Beziehung mit Julias Figur gerät. Micaela übernimmt die Rolle einer Einheimischen, die Ashley durch die Herausforderungen ihrer komplexen Beziehung führt. Die Dreharbeiten zu "Perfect" sollen bereits im nächsten Monat beginnen und die Besetzung könnte noch durch Lio Mehiel und Debi Mazar ergänzt werden.

Julia ist bekannt dafür, offen über ihre eigene Sexualität zu sprechen – und das oft mit einer guten Portion Humor. Im Juli sorgte sie auf TikTok für Aufsehen, als sie in einem Video bestätigte, dass sie auf Frauen steht. In dem Clip bezog sich die Schauspielerin auf einen viralen Trend, in dem ein Nutzer sagt: "Ich liebe es, wenn ich eine Lesbe mit ihrem Freund sehe. Es ist wie 'Aw, du hasst diesen Mann. Du hasst ihn buchstäblich'." Julia nahm kein Blatt vor den Mund und entgegnete: "Hey, das war ich. Ich war diese Lesbe. Tut mir so leid, Jungs. Wird nicht wieder vorkommen."

Anzeige Anzeige

Instagram / ashley_moore_ Ashley Moore, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr euch Julias neuen Film "Perfect" anschauen? Auf jeden Fall, das klingt doch spannend! Die Handlung fesselt mich jetzt nicht so... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de