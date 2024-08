Kam Hailey und Justin Biebers Baby an diesem Tag zur Welt?

Hailey (27) und Justin Bieber (30) verkündeten am 24. August, erstmals Eltern geworden zu sein. Während der Name und das Geschlecht des Promi-Nachwuchses bereits bekannt sind, ranken sich weiterhin Gerüchte um das Geburtsdatum des kleinen Jack Blues. Eine Freundin des Paares, Adwoa Aboah (32), gab nun ebenfalls die Geburt ihrer eigenen Tochter bekannt – und verrät offenbar gleichzeitig den Geburtstermin des Kindes von den Biebers. "Unsere wunderschöne Tochter wurde um 23:22 Uhr am 23. August geboren", verrät sie in einem Beitrag auf Instagram, unter dem Hailey per Kommentar ihre Glückwünsche ausspricht. Adwoa reagiert darauf mit: "Einen Tag auseinander." Fans vermuten daher nun, dass Jack Blues am 22. August auf die Welt kam.

Hailey und Justin scheinen ihre Elternschaft in vollen Zügen zu genießen. "Sie sind überglücklich", plauderte ein Insider gegenüber People aus und fügte noch hinzu: "Das Baby ist ein Wunder. [...] Die Schwangerschaft war etwas, das die beiden sich gewünscht haben und wofür sie gebetet haben." Der Tag, an dem das berühmte Paar von der Schwangerschaft erfahren habe, sei der schönste für Justin gewesen.

Privatleben und Familie standen für Justin und Hailey schon immer an erster Stelle. Justin, der seine Musikkarriere schon in jungen Jahren begonnen hatte, sprach in der Vergangenheit oft von seinem Wunsch, eine eigene Familie zu gründen. Das Model und der Sänger zeigen sich auf Social Media stets als liebevolles Paar, das viel Wert auf gemeinsame Zeit legt. Jetzt, mit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues, scheint dieses junge Elternpaar nur noch enger zusammengewachsen zu sein.

Instagram / justinbieber Model Hailey Bieber mit Jack Blues Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

