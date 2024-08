Kim Virginia wurde als Teenie von ihrem Papa rausgeschmissen

In Folge drei von Beauty & The Nerd zeigte sich Kim Virginia Hartung (29) von der verletzlichen Seite: Beim gemeinsamen Abendessen mit den anderen Kandidaten erzählte sie von ihrer Vergangenheit. "Ich habe meinen leiblichen Vater seit zwölf Jahren nicht gesehen", gestand die Beauty. Ihr Vater habe sie mit 16 Jahren vor die Tür gesetzt und ihr Hab und Gut in Müllsäcke gepackt, während ihre Mutter gegen eine Krebserkrankung kämpfte.

Eine wirklich traurige Geschichte – das findet auch Mitstreiterin Linda Nobat (29). Dennoch schaffte die es nicht, ihr Mitleid auf einfühlsame Weise rüberzubringen. "Das ist grade so schade. Wenn unser Verhältnis gut wäre, dann hätte ich dich in den Arm genommen", erwiderte sie der Dschungelcamp-Bekanntheit auf ihre Geschichte. Dass die beiden nicht gerade die besten Freundinnen sind, stellten sie bereits in der vergangenen Folge unter Beweis – eine Diskussion der beiden Beautys eskalierte völlig. Anstatt es jetzt aber bei ein paar aufmunternden Worten zu belassen, ging Linda wieder in die Konfrontation: "Ich vertraue dir jetzt einfach, dass das wirklich ehrlich ist." Die beiden schienen dann ein klärendes Gespräch zu beginnen, bevor die Situation erneut eskalierte.

Innerhalb weniger Folgen scheint sich Linda schon zur Drama-Queen der aktuellen Staffel herauszukristallisieren. Kim ist nämlich nicht die erste, mit der sich das Model in die Haare bekommt. Gleich zu Beginn legte sie sich mit Christin Okpara (28) an. Gegenüber Promiflash verriet die 28-Jährige, welchen Eindruck sie in der kurzen Zeit von Linda bekommen habe: "Ich habe direkt zu Anfang ihre schlechte Aura gespürt, sodass ich das Gefühl hatte, mich von dieser Person fernhalten zu müssen."

ProSieben Linda Nobat, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

ProSieben Christin Okpara, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

