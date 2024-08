Nach Gewichtsverlust: Christina Aguilera posiert oben ohne

Die Gerüchte über eine Ozempic-Nutzung zur Gewichtsabnahme scheinen Christina Aguilera (43) kaltzulassen. Die "Genie in a Bottle"-Sängerin zeigte sich jetzt auf dem Cover des Paper-Magazins gänzlich oben ohne. Auf den Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, bedeckt sie ihre Brust lediglich mit dem Arm. Zudem posiert sie in einem extravaganten Outfit bestehend aus einem weinroten Strickhut, schwarzer Unterwäsche und Netzstrümpfen.

Zusätzlich zu den Fotos gewährt Christina im Interview mit dem Magazin tiefe Einblicke in ihre Gedankenwelt und ihre künstlerische Entwicklung: "Ich werde niemals Teil der kreativen Welt sein, in einer Weise, die meine Integrität gefährdet." Trotz der andauernden Bodyshaming-Erfahrungen in ihrer Karriere wolle sie sich selbst treu bleiben und sich sowohl musikalisch als auch persönlich weiterentwickeln. "Es gibt ein neues Ich, das gewachsen und bereit ist, hervorzutreten", erklärt sie selbstbewusst.

In den vergangenen Monaten verlor die Sängerin so einige Kilos – in einem Interview mit Health plauderte sie aus, dass sie 18 Kilogramm abgenommen habe. Wie Christina ganz offen erklärte, habe sie das dank einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sowie einem Mix aus Yoga, Boxen, Krafttraining und Kardiotrining geschafft. Einige Internetnutzer hatten hingegen andere Vermutungen: "Christina, unsere Ozempic-Queen", kommentierte beispielsweise ein User ein Foto von Christinas erschlankter Figur.

