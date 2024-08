Angelina Jolie feiert spektakuläres Film-Comeback in Venedig

Angelina Jolie (49) hat in Venedig für Aufsehen gesorgt! Beim Filmfestival am Lido präsentierte die Schauspielerin ihr neuestes Werk "Maria", in dem sie die Rolle der Opernsängerin Maria Callas (✝53) verkörpert. Am Donnerstag betrat sie in einer eleganten cremefarbenen Robe den roten Teppich und zeigte sich bei der anschließenden Pressekonferenz von einer ungewohnt verletzlichen Seite: "Ich glaube, die Art und Weise, wie ich mich mit ihr verbunden fühle, überrascht vielleicht", merkte der Hollywoodstar an und erklärte: "Ich teile ihre Verletzlichkeit mehr als alles andere."

Ferner führte Angelina aus, welche Gemeinsamkeiten sie zwischen sich und Maria erkenne: "Es war wahrscheinlich der Teil von ihr, der extrem weich war und in der Welt keinen Platz hatte: So weich zu sein, wie sie es war, und so emotional offen, wie sie es war." Gegenüber den Anwesenden ließ die 49-Jährige außerdem anklingen, dass sie nicht über die öffentlich heiß diskutierte Beziehung zu ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60) sprechen wolle, der ebenfalls auf dem Filmfestival erwartet wird: "Es gibt vieles, das Sie wahrscheinlich wissen oder vermuten, was ich in diesem Raum nicht sagen werde."

Maria Callas, die von Angelina in einem Biopic verkörpert wird, galt als eine der bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts. 1977 verstarb die gebürtige Griechin im Alter von nur 53 Jahren. Nach ihrem Ableben wurde die Musikerin mit der Abbildung ihres Kopfes auf diversen Geldmünzen geehrt. Außerdem wurden Straßen und Plätze nach ihr benannt. Im Oktober vergangenen Jahres wurde sogar das Maria-Callas-Museum in Athen eröffnet, zu Ehren des Ausnahmetalents.

