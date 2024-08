Endlich: Das ist der offizielle Titel von "Jurassic World 4"

Die Spannung steigt immer weiter! Der neue Film der Jurassic World-Reihe soll planmäßig am 2. Juli 2025 weltweit in die Kinos kommen. Den neugierigen Fans wird nun das lange Warten zumindest ein bisschen erleichtert. Am Donnerstag wurde von dem offiziellen Instagram-Account des Franchises nämlich endlich der Titel des langersehnten vierten Teils verkündet. In einem kurzen Teaser erscheint der vielsagende Name: "Jurassic World Rebirth", was also auf einen neuen Anfang hindeutet.

Doch nicht nur über die Verkündung des Titels dürfen sich die Anhänger der Filmreihe freuen: Mit einem weiteren Post erhalten die treuen Fans noch am selben Tag erste visuelle Einblicke in die Fortsetzung des beliebten Streifens. Auf zwei brandneuen Bildern sind die Hauptdarstellerin Scarlett Johansson (39) und ihr männlicher Gegenpart Jonathan Bailey (36) nebeneinander zu sehen, wie sie etwas betrachten – höchstwahrscheinlich einen Dinosaurier! Neben den beiden beliebten Schauspielern wirken unter anderem auch Mahershala Ali (50) und Rupert Friend bei dem Abenteuerfilm mit.

"Jurassic World Rebirth" spielt fünf Jahre nach den dramatischen Ereignissen von dem letzten Teil "Jurassic World: Ein neues Zeitalter", welcher im Juni 2022 in die Kinos kam. Chris Pratt (45) und Bryce Dallas Howard übernahmen damals die Hauptrollen. Die beiden Fanlieblinge erhielten für den dritten Teil eine ganz besondere Unterstützung – denn auch die Originalbesetzung aus Jurassic Park gesellte sich zum Cast dazu! In dem Kultfilm aus den 90ern spielten Sam Neill (76), Jeff Goldblum (71) und Laura Dern (57) die zentralen Figuren. Mit ihrem Comeback erfreuten sie nicht nur die Fans, sondern auch ihre jüngeren Co-Stars.

