Finale ist in Sicht: Dieser Star soll auf den Dschungelthron

Das große Finale des Allstars-Dschungelcamps rückt immer näher – also ist auch die Dschungelkrone in greifbarer Nähe. Noch sechs Stars sind im Rennen und die Fans haben einen klaren Favoriten. Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 30. September, 17:09 Uhr] hat ergeben, dass Gigi Birofio (25) ganz klar Spitzenreiter ist. Von 1.952 Stimmen gehen ganze 663 (34 Prozent) an den Realitystar. Die Silbermedaille soll nach Ansicht der Zuschauer an Kader Loth (51) gehen. Sie sammelt 414 Votes (21,2 Prozent). Platz drei belegt aktuell Georgina Fleur (34). Die Influencerin scheint sich in den vergangenen Folgen in die Herzen der Fans gekämpft zu haben. Sie bekommt 350 Stimmen (17,9 Prozent).

Die hinteren drei Plätze belegen die verbliebenen drei Dschungel-Legenden. Sarah Knappik (37) ist Georgina allerdings dicht auf den Versen: Mit 328 Votes (16,8 Prozent) trennen die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und die Dubai-Auswanderin nur wenige Stimmen. Aktuell auf dem fünften Platz ist Danni Büchner (46). Sie hat bereits etwas Abstand zu Sarah und bekommt nur 145 Stimmen (7,4 Prozent) der Zuschauer. Das Schlusslicht bildet schließlich Mola Adebisi (51). Der ehemalige Viva-Moderator scheint mit 52 Stimmen (2,7 Prozent) bisher die wenigsten Fans überzeugt zu haben.

Anders als im normalen Dschungelcamp entscheiden in der Jubiläumsausgabe aber nicht die Fans, sondern die Mitcamper, wer gehen muss. So nutzten die Camper bereits ihre Gelegenheiten, um einige starke Konkurrenten und Favoriten rauszukegeln. Unter anderem musste Ex-Fußballer Thorsten Legat (55) schon nach Hause gehen. Ihm folgte Schauspieler Eric Stehfest (35). Genau wie Thorsten ereilte ihn das Schicksal, rausgewählt zu werden. Reality-Sternchen Elena Miras (32) hingegen besiegelte ihren Exit in einer Prüfung. Weil ihre Angst ihr im Weg stand, war sie gezwungen, abzubrechen. Damit musste auch sie den Heimweg antreten.

RTL Luigi Birofio, Kandidat im diesjährigen Allstars-Dschungelcamp

RTL Elena Miras am zwölften Tag im Dschungel

