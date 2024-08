Trauriger Exit: Elena Miras bricht die Dschungelprüfung ab

Im Allstars-Dschungelcamp stößt Elena Miras (32) an ihre Grenzen. In der Dschungelprüfung "Alles was quält" wird sie gemeinsam mit Georgina Fleur (34) in zwei Kammern unter die Erde gesperrt, um Sterne zu erspielen. Für die Love Island-Bekanntheit und ihre Klaustrophobie ist das zu viel – schon während die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) den Ablauf der Prüfung erklären, kullern bei ihr die ersten Tränen. "Das ist wie ein Grab", schluchzt sie. Trotz ihrer Panik legt sie sich kurz in die Kammer, bricht jedoch nach nur wenigen Sekunden ab. Völlig aufgelöst und zitternd lässt sie sich von Georgina trösten. "Du hast ganz stark gekämpft, [...] aber leider darfst du jetzt kein Teil der Show mehr sein", erklärt Sonja. Damit ist Elenas Schicksal besiegelt – für sie ist die Zeit im Dschungel vorüber.

Unter Tränen verabschieden sich Elena und Georgina. "Ich geh jetzt zu meiner Tochter, alles ist gut", beteuert die Ex von Mike Heiter (32). Die Fans im Netz können Elenas Panikattacke gut nachvollziehen. "Wie stark ist Elena bitte? Brutal", meint ein User auf X. Ein weiterer pflichtet ihm bei: "Lebendig begraben zu werden, ist halt schon sehr hart." Und auch Sonja, die in dem schwierigen Moment für Elena da ist, wird gelobt: "Props an Sonja für die Reaktion."

Schon vor einigen Tagen hatte Elena angedeutet, dass die Zeit im Camp an ihr nagt. "Ich will irgendwie nach Hause gehen. Ich vermisse mein Kind, ich habe heute ein bisschen die Hoffnung verloren an dieser ganzen Show, dass ich überhaupt gewinnen kann", gestand sie unter Tränen im Dschungeltelefon. Mit dieser Einschätzung war sie nicht die Einzige – auch die anderen Damen rechneten sich wenig Chancen auf die Krone aus. Doch nun, da die stärksten Konkurrenten Thorsten Legat (55) und Eric Stehfest (35) ausgesiebt wurden, scheint sich das Blatt noch einmal zu wenden.

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow und Elena Miras im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Elena die Prüfung abgebrochen hat? Ja klar, eine Phobie ist eben kein Spaß... Ich hätte gedacht, sie versucht es trotzdem. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de