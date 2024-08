Geständnis: Matthew Perrys Arzt bekennt sich jetzt schuldig

Es ist das zweite Geständnis im Fall Matthew Perry (✝54). Der Schauspieler starb vergangenen Oktober vermutlich an einer Überdosis Ketamin. Aktuell wird in seinem Tod noch ermittelt. Zuletzt wurden gleich mehrere der Ärzte des Friends-Stars vor Gericht gestellt. Einer der Mediziner räumt nun ein, einen Fehler gemacht zu haben: Dr. Mark Chavez bekennt sich schuldig, nachdem zuvor eine Einigung erzielt wurde. Das berichtet jetzt Fox59. Der Gerichtsprozess ist noch nicht abgeschlossen, aber bei einer Verurteilung drohen dem Arzt bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Neben den Ärzten wurde auch Matthews Assistent Kenny Iwamasa angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, die Umstände seines Todes unter den Teppich gekehrt zu haben. Gerichtsdokumente, die Fox News Digital vorlagen, weisen nach, dass wohl versucht wurde, Beweise zu unterschlagen, die ein Verweis auf den Ketamin-Konsum des Serienstars hätten sein können. Kenny gilt dabei als Mittelsmann. Unter anderem soll er einer ebenfalls verdächtigen und bereits polizeibekannten Dealerin versichert haben, "den Tatort gesäubert" zu haben und Spritzen sowie Ketaminflaschen entfernt zu haben. Darüber hinaus soll Kenny auch derjenige gewesen sein, der Matthew, ohne eine zugehörige medizinische Ausbildung, das Ketamin spritzte.

Matthews Tod erschütterte vergangenes Jahr ganz Hollywood. Neben zahlreichen Kollegen trauerten vor allem seine Kollegen der Sitcom "Friends". Zeit seines Lebens hatte Matthew immer wieder mit Drogen- und Alkoholabhängigkeit zu kämpfen. Welche Ausmaße sein Kampf gegen die Substanzen annahm, schilderte er unter anderem in seiner Biografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". Hier sprach er auch über den Einfluss des Ketamins. Während eines Aufenthalts in einer Reha-Klinik in der Schweiz habe er das Mittel gegen Schmerzlinderung bekommen. Mit der Infusion habe er so "oft gedacht, dass [er] sterben würde."

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

