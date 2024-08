Hier kämpfen die "7 vs. Wild"-Kandidaten um ihr Überleben

Es sickern immer mehr Details zu der neuen Staffel 7 vs. Wild durch. Wo es hingeht, wussten die Fans des Survival-Formats bisher nicht offiziell. Das ändert sich jetzt. Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) bestätigt den diesjährigen Austragungsort jetzt: Es geht nach Neuseeland! In einem YouTube-Clip erklärt der Outdoor-Experte, was genau auf die Teilnehmer zukommt. "Wir sind einmal auf der anderen Seite der Erde, also extrem lange Anreise, aber – und das ist das Wichtige – verdrehte Jahreszeiten", meint Fritz. Das bedeutet für die Abenteurer eine völlig neue Situation: Während der Dreharbeiten gab es Frost und kühle Temperaturen. Zuvor herrschten nicht nur in der Panama-Staffel, sondern auch in Schweden und Kanada fast sommerliche Wetterverhältnisse.

"Wir wollten ein bisschen den Kampf mit den Elementen haben", erklärt Fritz weiter. Diesmal sollen die Kandidaten so richtig an ihre Grenzen kommen, indem sie sich gegen den Spätherbst auf Vancouver Island behaupten müssen. Vor allem für den Energiehaushalt sei das extrem schwierig, so der 35-Jährige. Nachts könne es sogar Temperaturen im Minusbereich geben. Aber nicht nur die Witterungen werden die Teilnehmer vor Herausforderungen stellen: "Wir sind im Gebirge beziehungsweise in einem Tal, wo wir rundum die Berge sehen und durch das ein Fluss fließt." Diesmal befinden sie sich erstmals knapp 600 Meter über dem Meeresspiegel. Es gebe sowohl dichte Wälder als auch karge Freiflächen. Für Fritz ist eins klar: Die vierte Staffel "7 vs. Wild" wird die "härteste und kälteste" seit jeher.

Und wer stellt sich dieser Herausforderung? Obwohl Fritz sich bemühte, die Details geheimzuhalten, wurden neben der Location auch die Teilnehmerliste schon vorab geleakt. Mit dabei sind unter anderem die Influencerin Julia Beautx (25) und der Fitness-Profi Flying Uwe (37). Extremsportler Joey Kelly (51) wagt das Abenteuer "7 vs. Wild" schon zum zweiten Mal. Hinzu kommen weitere Influencer wie Podcasterin SelfieSandra und Streamer "LetsHugo". Den Cast komplett machen Überlebensexperte und Biologe Joe Vogel und Sportler Stefan vom YouTube-Kanal "Survival Deutschland". Natürlich wird auch Gründer Fritz wieder antreten. Einen Teammodus wie in der vergangenen Staffel wird es wohl nicht geben.

