Liam Payne schwärmt an seinem Geburtstag von Sohnemann Bear

Liam Payne feierte am Donnerstag seinen 31. Geburtstag. An seinem Ehrentag schwärmte er von seinem Sohn Bear und gab dabei einen seltenen Einblick in sein Vaterleben. In einer aktuellen Story auf Snapchat berichtete das ehemalige Mitglied von One Direction voller Stolz, dass sein siebenjähriger Sprössling ihm immer ähnlicher sehe: "Er ist ein großer Junge und sieht aus wie ein Mini-Me. Als ob wir noch mehr von mir in der Welt bräuchten."

Der 31-Jährige verbrachte seinen Geburtstag in Manchester in Begleitung seiner Freundin Kate Cassidy. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie sie einen entspannten Tag in der Stadt genießen. Dabei zeigten sich beide in lässigen Outfits: Während Liam einen grauen Hoodie und eine schwarze Cargohose trug, kombinierte Kate eine graue Cropped-Jacke mit einer Weste und einer gleichfarbigen Jogginghose.

Abseits seines Familienglücks hatte Liam ein schwieriges Jahr. Im Sommer musste er aufgrund einer Niereninfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, wodurch er gezwungen war, seine Tour abzusagen. Ursprünglich hatte der Musiker geplant, eine Enthüllungsdokumentation über seine Zeit bei One Direction und seinen Kampf gegen die Sucht zu veröffentlichen – doch diese Pläne mussten auf Eis gelegt werden. Stattdessen konzentriert sich der Sänger jetzt auf seine Genesung und die Arbeit an neuer Musik, die laut Insidern in den kommenden Monaten erscheinen soll.

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Liam Payne und Kate Cassidy in Manchester

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Liam so bedeckt mit seinem Familienleben hält? Gut, ich würde das genauso machen. Na ja, ich würde mir schon häufiger Einblicke wünschen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de