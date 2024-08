Liam Payne legt Produktion seiner Enthüllungsdoku auf Eis

Es gibt enttäuschende Nachrichten von Liam Payne (30): Die Dokumentation des Sängers, in der er unter anderem viele Dinge aus seiner Zeit bei One Direction enthüllen wollte, werden Fans wohl vorerst nicht zu Gesicht bekommen. Wie The Sun berichtet, liegt dies an Liams Gesundheit und seiner Entscheidung, sich auf die Musik zu konzentrieren. "Er hat stundenlanges Filmmaterial und es gab Interesse von verschiedenen Produktionsfirmen, aber am Ende entschied er sich, die Sache nicht weiterzuverfolgen", verrät ein Insider.

Vergangenes Jahr sei das ehemalige Boyband-Mitglied noch sehr aufgeregt gewesen, sein Comeback zu feiern und kündigte auch neue Musik an – jedoch habe sich Liams Gesundheitszustand kurz darauf stark verschlechtert. Daher sei nicht nur das Projekt der Doku auf Eis gelegt, sondern auch der Prozess zur Veröffentlichung neuer Musik habe sich verlangsamt. "Obwohl es ihm viel besser geht als gegen Ende des vergangenen Jahres, nimmt sich Liam immer noch eine Auszeit, um sich auf sich selbst zu konzentrieren", führt die Quelle weiter aus.

Die Nachrichten bezüglich seines Gesundheitszustandes erreichten Fans etwa vor einem Jahr. Liam musste aufgrund von Nierenproblemen in eine Klinik eingeliefert werden – was auch der Grund war, weshalb aus seiner geplanten Tour nichts wurde. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass wir keine andere Wahl haben, als meine bevorstehende Tournee durch Südamerika zu verschieben. In der vergangenen Woche lag ich mit einer schweren Niereninfektion im Krankenhaus", offenbarte der "Strip That Down"-Interpret auf Instagram. Nur kurze Zeit später kam der nächste Schock: Er war erneut wegen starker Nierenschmerzen im Krankenhaus.

Getty Images One Direction bei einem Event in London im November 2010

Getty Images Liam Payne, Musiker

Wie steht ihr dazu, dass Liam Payne seine Dokumentation auf Eis gelegt hat? Ich finde, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Die Gesundheit geht vor. Das ist echt doof, ich hatte mich gefreut. Ergebnis anzeigen



