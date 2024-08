Seit wenigen Tagen Papa: Wie schlägt sich Justin Bieber?

Ende August kommt das erste Baby von Justin Bieber (30) und seiner Frau Hailey (27) zur Welt. Der kleine Junge trägt den Namen Jack Blues. Für den Sänger und das Model braucht es nun sicherlich Zeit, um sich an das neue Leben mit Kind zu gewöhnen, aber Justin soll sich schon bestens in seiner Rolle als Papa zurechtfinden. Ein Insider gibt gegenüber People einen Einblick in das neue Leben des Popstars. "Justin ist schon jetzt ein toller Vater", schwärmt die Quelle. Denn immerhin haben die beiden sich sehnlichst ein Baby gewünscht.

