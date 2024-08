So denkt Eric Stehfest über seine Dschungel-Exit-Nominierung

An Tag 14 musste Eric Stehfest (35) das Allstars-Dschungelcamp verlassen. Der Schauspieler wurde von Elena Miras (32) und Danni Büchner (46) rausgewählt – und das, obwohl eigentlich niemand hätte gehen müssen. Denn: Wenn niemand eine Stimme abgegeben hätte, wäre auch keiner der Kandidaten aus dem Camp geflogen. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet Eric nun, wie es ihm mit der Exit-Nominierung im südafrikanischen Busch erging. "Also ich glaube, ich habe nicht umsonst das Wort Gewissen benutzt", erklärte er und meinte weiter: "Wenn jeder bei sich selbst geblieben wäre und sein Gewissen benutzt hätte und genau zugehört hätte, [...] dann hätte auch niemand jemanden gewählt."

Er selbst hatte keine Stimme im Dschungeltelefon abgegeben. Dass der 35-Jährige so lange an das Gute im Camp geglaubt hat, enttäuscht ihn im Nachhinein sehr. "Das, was das Ganze zerstört hat, war, dass eben einige zwischen dem, was Elena gesagt hat, und der Nominierung sich zusammengetan und ausgetauscht haben", stellte Eric rückblickend im Promiflash-Gespräch fest und fügte hinzu: "Die haben ihre Ängste und Sorgen mit anderen geteilt und dann eben diesen dreckigen Plan ausgearbeitet."

Eric ist allerdings nichts der Einzige, der an diesem Tag aus dem Urwald auszog. Nach seinem Exit mussten Elena und Georgina Fleur (34) zur Dschungelprüfung antreten. Als sich die Ex von Mike Heiter (32) der Herausforderung stellte, lebendig begraben zu werden, durchlebte sie eine Panikattacke. Sie brach die Prüfung mit den Worten "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ab und musste das Camp daraufhin verlassen.

Anzeige Anzeige

RTL Eric Stehtfest im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Eric verstehen? Ja, ich bin da ganz seiner Meinung. Nein, ich sehe das Ganze anders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de