So sehr haben Dschungel-Streitereien Eric Stehfest belastet

Für Eric Stehfest (35) ist die Zeit im Allstars-Dschungelcamp zu Ende. Dort musste er sich in den vergangenen Wochen unappetitlichen Essensprüfungen, waghalsigen Challenges und tierischen Rivalen stellen. Zu allem Übel kamen dann auch noch etliche Streitereien und Lästereien seiner Mitstreiter hinzu, die ihm das Leben im Camp schwer machten. Das sei für ihn nicht einfach gewesen, wie Eric Promiflash verrät: "Das hat mich schon sehr belastet in dem Sinne, dass ich einen sehr extremen Gerechtigkeitssinn in mir trage."

De andauernden Konflikte unter seinen Mitcampern hätten sich außerdem auf seine ADHS-Erkrankung ausgewirkt. Neben all den Stimmen, die er sowieso schon in seinem Kopf habe, sei es einfach schwer gewesen, auch noch die der anderen zu ertragen. "Das war halt schwierig, weil die von heute auf morgen sich so gedreht haben in der Meinung zu jemand anderem und wer mit wem und das und das... Das hat schon sehr geschlaucht", gibt der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat im Promiflash-Interview zu.

Eric hat in den knapp zweieinhalb Wochen im Allstars-Dschungelcamp in Südafrika ganze achteinhalb Kilo verloren. Ähnlich waren die Auswirkungen bei seinem Mitstreiter Thomas Legat. Der frühere Fußballer ist ebenfalls sichtlich schlanker als vor seiner Dschungelzeit: "Wahrhaftig habe ich elf Kilo abgenommen in der Kürze. Es hat sich schon deutlich gemacht, dass ich mit 55 das nicht so richtig verkraftet habe", meinte der Realitystar im Interview mit Promiflash. Hin und wieder habe sich das mit Zittern bemerkbar gemacht.

RTL Eric Stehtfest im Allstars-Dschungelcamp

RTL Thosten Legat im Allstars-Dschungelcamp 2024

