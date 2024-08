Thorsten Legat konnte den Dschungel-Exit schwer verarbeiten

Thorsten Legat (55) musste an Tag 13. des Allstars-Dschungelcamps seine Sachen packen und das Camp verlassen. Promiflash hat bei dem Ex-Fußballprofi nachgehakt – wie fühlte er sich, nachdem er von Mola Adebisi (51) und Eric Stehfest (35) rausgewählt wurde? "Nach dem Exit ist mir alles natürlich vom Körper gefallen, es ist schwer gewesen für mich. [...] Der Körper stand unter Adrenalin, ich [...] habe das erstmal ganz schwer verarbeiten können. Ich dachte, mir fällt der Himmel auf den Kopf", erklärt er im Interview. Die Zeit im südafrikanischen Busch hat sich aber auch körperlich bemerkbar gemacht: "Wahrhaftig habe ich elf Kilo abgenommen in der Kürze. Es hat sich schon deutlich gemacht, dass ich mit 55 das nicht so richtig verkraftet habe. Ich habe jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, auch am Tage, im Verlaufe des Tages, ein bisschen gezittert."

Mola und Eric mussten sich nach einem Spiel entscheiden, wer das Camp verlassen wird: Gigi oder Thorsten. Schussendlich wählten sie Letzteren. Diese Entscheidung nimmt der 55-Jährige seinen Mitstreitern nicht übel, so betont er gegenüber Promiflash: "Wie ich dazu stehe? Rein sportlich – ich bin ja ein Sportsmann und ich habe viele Schlachten geschlagen in der Bundesliga – mit Stolz, weil ich hätte genauso reagiert. Wenn ich gewinnen will, dann muss ich den stärksten herauskriegen." Auch Elena Miras (32) hatte sich gegen Thorsten entschieden. Mit ihr verstand Thorsten sich nicht nur im Camp gut, die beiden sind auch außerhalb des Dschungels befreundet. Wie fand er es, dass auch sie ihn lieber raushaben wollte? "Das muss man unterscheiden und differenzieren können. Das ist ein Spiel, ein Game und wer gewinnen will, muss man auch mal das Gehirn ausblenden und egoistisch sein", erklärt er.

Der Sportler ist bereits der Fünfte, der beim Allstars-Dschungelcamp rausfliegt. Vor ihm mussten bereits David Ortega (39), Winfried Glatzeder (79) und Giulia Siegel (49) den Heimweg antreten. Hanka Rackwitz (55) ist ebenfalls nicht mehr dabei – die Ex-mieten, kaufen, wohnen-Bekanntheit gab an Tag 7 auf. "Ich habe kurz was zu sagen, ihr Lieben. 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus'. Es ist zu viel für mich, ich schaffe das nicht", schilderte sie ihren Mitcampern. Thorsten hingegen zeigte sich stets motiviert und nahm an sechs Dschungelprüfungen teil. Für ihn war es wohl keine Option, selbst das Camp zu verlassen. Dennoch sei die Zeit hart gewesen, wie er gegenüber Promiflash zugibt: "Ich glaube, jeder, der sich mal beim Dschungelcamp bewirbt, soll nicht glauben, dass es einfach wird."

RTL Elena Miras und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

RTL Thosten Legat im Allstars-Dschungelcamp 2024

