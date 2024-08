Tallulah verrät: So steht es um Bruce Willis' Gesundheit

Wie geht es Bruce Willis (69)? Der Schauspieler gehört zu Hollywoods Urgesteinen, aufgrund seiner Demenz und Aphasie beschloss der Filmstar jedoch vor wenigen Jahren, seine Karriere zu beenden. Tallulah (30) versucht, ihren berühmten Papa so oft wie möglich zu besuchen, wie sie nun im Interview mit People berichtete. Der Gesundheitszustand des Actionhelden habe sich in der letzten Zeit zudem nicht verändert, was gut sei, wie die gebürtige Kalifornierin betonte. Sie fügte hinzu: "Aber was auch immer es für ein Tag ist, ob gut oder schlecht, meine Familie lässt sich ganz darauf ein."

Bei Tallulah selbst wurde im vergangenen Jahr Autismus diagnostiziert, weswegen sie nicht immer dafür bereit sei, ihren Vater zu sehen. Sie verriet, wie wichtig es aus diesem Grund für sie sei, sich auf diese Besuche vorzubereiten. "Ich stelle sicher, dass ich mich vorher stabil fühle und einfach präsent sein kann", erklärte sie im Interview mit dem Medium.

Auch für Bruce' Ehefrau Emma Heming Willis (46) ist die Situation wohl nicht leicht – sie macht aber das Beste daraus. Erst vor wenigen Monaten gratulierte sie ihrem Liebsten zu ihrem 15. Hochzeitstag auf Instagram. In ihrer emotionalen Nachricht schrieb sie: "Unsere Vereinigung und Verbindung ist wahrscheinlich stärker als je zuvor. Wir haben zwei aufgeweckte, lustige und gesunde Töchter. Wir haben eine Familieneinheit, die auf gegenseitigem Respekt und Bewunderung beruht. Und ich liebe und verehre einfach den Mann, den ich geheiratet habe!" Diese Worte verdeutlichten die tiefe und liebevolle Bindung zwischen den beiden, trotz der Herausforderungen, die Bruce' gesundheitlicher Zustand mit sich bringt.

Anzeige Anzeige

Instagram / buuski Bruce Willis und Tochter Tallulah Willis

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming Willis, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es gut, dass Tallulah Updates gibt? Ja, total! Nein, sie sollte das privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de