Brittany Cartwright äußert sich zur Scheidung von Jax Taylor

Brittany Cartwright (35) spricht erstmals über ihre Trennung von Jax Taylor (45), nachdem sie die Scheidung eingereicht hat. Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit gab am Dienstag die Papiere ab und nannte "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für das Ende ihrer fünfjährigen Ehe mit Jax. Das Paar lebt getrennt, doch beide sind weiterhin in der Realityshow "The Valley" zu sehen, wo das Zerbrechen ihrer Ehe vor laufender Kamera dokumentiert wird. In ihrem Podcast "When Reality Hits", den sie zusammen mit ihrem Noch-Ehemann hat, erklärt Brittany, wie schwer die Entscheidung war: "Es hat mich viele, viele Jahre und viel Mut gekostet, das Richtige für mich zu tun."

Die Probleme in ihrer Ehe wurden durch die Show "The Valley" verstärkt sichtbar. Brittany führt im Podcast weiter aus, dass sie die Entscheidung zur Scheidung nicht leichtfertig getroffen habe, sondern sich für sich selbst "aus einer toxischen Beziehung befreien wollte" und letztendlich ihren Wert erkannt habe. Nachdem die Trennung bekannt geworden war, warfen einige ihrer Fans ihr vor, dass das nur Promo für die Show ist. "Ich werde immer ehrlich zu euch sein wollen. Viele haben online gesagt, dass sie denken, dass dies ein Werbegag für die Show war oder um Einschaltquoten zu erzielen, und das ist das Gegenteil davon", stellt sie klar.

Brittany und Jax lernten sich 2015 kennen und heirateten 2019 in einer großen Zeremonie in Kentucky. Ihr gemeinsamer Sohn Cruz wurde 2021 geboren. Brittany hat sich dazu entschieden, das Sorgerecht für Cruz zu beantragen und erwartet, dass Jax nur Besuchsrechte in Anspruch nehmen wird. Seit der Trennung zeigt sie sich auf Social Media derzeit in glamourösen Outfits und macht deutlich, dass es ihr super geht. So schrieb sie zuletzt in einem Instagram-Post: "Ich bekomme meinen Glanz zurück."

Instagram / brittany Jax Taylor, Brittany Cartwright und ihr gemeinsamer Sohn Cruz

Instagram / brittany Brittany Cartwright, TV-Star

