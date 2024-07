Romantisch: Chrishell Stause und G Flip heiraten noch einmal

Chrishell Stause feierte ihren 43. Geburtstag auf eine besonders romantische Weise. Vor über einem Jahr heiratete die Schauspielerin das Musiktalent G Flip. Zu ihrem Ehrentag erneuerten die beiden jetzt ihre Ehegelübde. In ihrer Instagram-Story teilt Chrishell gleich mehrere Schnappschüsse von ihrem besonderen Tag in G Flips Heimat Australien. Ein Video zeigte sie mit einer kleinen Hochzeitsgesellschaft vor dem Altar. Das Paar strahlte bis über beide Ohren und schien den Moment sichtlich zu genießen. "Geburtstag/Aussie-Hochzeit/Gelübdeerneuerung mit der ganzen Aussie-Familie", schwärmte die Selling Sunset-Bekanntheit. In dem Clip ist zu sehen, dass die beiden sich auch für die zweite Hochzeit ordentlich herausputzten: Chrishell trug ein enges weißes Kleid und eine Hochsteckfrisur. G Flip hingegen entschied sich für ein schwarzes Ensemble im Western-Style und mit Cowboyhut.

Ihre erste Hochzeit feierten die zwei im Mai 2023. Völlig überraschend teilte Chrishell ein Video von der Feier in Las Vegas im Netz. Darin küsst sie G Flip glücklich und hält stolz den Brautstrauß in die Kamera. "Liebe läuft nicht immer wie geplant... Manchmal ist sie unermesslich besser", schrieb sie dazu. Damit gaben die beiden sich rund ein Jahr, nachdem ihre Liebe öffentlich geworden war, das Jawort. Wie ernst es ihnen schon vor der Hochzeit war, zeigten sie, indem sie sich in der Öffentlichkeit verliebt präsentierten und ganz offen turtelten.

Für Chrishell ist das aber nicht die erste Ehe. Bis 2021 war sie mit dem Schauspieler Justin Hartley (47) verheiratet. Danach führte sie eine Beziehung mit ihrem "Selling Sunset"-Kollegen Jason Oppenheim (47). Die beiden trennten sich jedoch nach nur wenigen Monaten im Dezember 2021. Doch Ärger gab es zwischen den beiden keinen. "Jason war und ist mein bester Freund und abgesehen davon, dass unsere Vorstellungen von Familie nicht übereinstimmen, wird sich an unserem Respekt und unserer Liebe füreinander auch in Zukunft nichts ändern", erklärte Chrishell ihrer Community nach dem Liebes-Aus im Netz.

