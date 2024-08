David Beckham ist ganz verzückt von Victorias Stilsicherheit

Fußballstar David Beckham (49) kann wohl nicht anders, als über den außergewöhnlichen Modegeschmack seiner Frau Victoria (50) zu schwärmen. Bei einem Bowers & Wilkins Event in New York City erzählte Becks, wie sehr ihn seine Frau auch nach 27 Jahren Beziehung immer noch inspiriert. "Sie hat mir immer dieses Selbstvertrauen gegeben, und das tut sie auch jetzt noch", verriet David und fügte schmunzelnd hinzu: "Es ist ein gutes Problem, aber es ist ein Problem. Sie sieht immer gut aus." Auf die Frage hin, ob er auch auf Victorias Stil Einfluss nehme, antwortete das Model laut People: "Ich würde denken, dass ich es tue, aber ich möchte nichts Falsches sagen". Dass die Designerin einen starken Einfluss auf Davids Garderobe hat, wird besonders deutlich, wenn es um modische Entscheidungen geht. "Wenn ich etwas anziehe, weiß ich anhand ihrer Reaktion, ob ich es ausziehen oder anbehalten soll", gestand der vierfache Vater augenzwinkernd.

Vor Kurzem erteilte das Ex-Spice Girl ihm sogar einige modische Ratschläge fürs Fitnessstudio, nachdem er ein Oberteil getragen hatte, das ihrer Meinung nach zu grell war. Dazu postete David vergangenen Samstag ein Foto auf Instagram, auf dem er oberkörperfrei Gewichte stemmt. Er trägt eine hellblaue Shorts und sein leuchtend orangefarbenes Oberteil ist in den Hosenbund gesteckt. Dazu schrieb er: "Meine Frau sagte, mein orangefarbenes Oberteil sei [zu] grell, also habe ich es ausgezogen. Wenn du meine Sportklamotten verurteilst, Victoria, weiß ich doch, dass du sie eigentlich liebst".

Das Paar, das am 4. Juli seinen 25. Hochzeitstag feierte, ist dafür bekannt, dass es sich gerne mal in den sozialen Medien gegenseitig auf die Schippe nimmt. In einem TikTok-Video nahmen die beiden erst kürzlich mit ihren Kindern Harper (13) und Romeo (21) am "Just Give Me My Money"-Trend teil. Dafür stellte sich die Familie vor die Kamera und jeder wiederholte nacheinander den Satz "Gib mir dein Geld". Im Anschluss daran wurde von allen euphorisch geklatscht. Doch der eigentliche Star des Clips war Victoria, die am Ende des Spiels von ihrer eigenen Familie hereingelegt wurde. Als sie als Letzte den Satz rief, herrschte plötzlich eine unangenehme Stille. Ihre zunächst überraschte Reaktion verwandelte sich jedoch schnell in lautes Gelächter, als sie realisierte, Opfer eines Streichs geworden zu sein. "Sorry, Mum", schrieb Sohn Romeo später mit lachenden Emojis unter das Video.

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, Sängerin und Fußballspieler

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham, Harper Seven Beckham, David Beckham und Victoria Beckham

