Freizeit im Grünen: Simone Biles turtelt mit ihrem Ehemann

Simone Biles (27) genießt den Sommer. Vor rund zwei Wochen ist die Turnerin von den Olympischen Spielen in Paris zurückgekehrt und gönnt sich seither etwas wohlverdiente Freizeit. Gemeinsam mit ihrem Mann Jonathan Owens (29) heißt es für die mehrfache Olympiasiegerin nun raus in die Natur und Kopf ausschalten – auf Instagram lässt sie ihre Follower daran teilhaben. Gemeinsam mit ihrem Hund Lilo wandern die zwei fröhlich durchs Grüne und besuchen unter anderem ein paar Pferde auf einer Koppel. Auf einem süßen Schnappschuss nimmt die französische Bulldogge Kontakt mit den Pferden auf, auf einem anderen knutschen Simone und Jonathan ganz verliebt in der Sonne.

Seitdem sie aus Paris zurückgekehrt ist, hat sich Simone auf ihr Leben abseits des Sports konzentriert. Die Profisportlerin und ihr Liebster bauen nämlich derzeit ihr Traumhaus. Die Betreuung der Baustelle scheint ganz schön zeitintensiv zu sein, wie sie in den sozialen Medien regelmäßig durchblicken lässt. Zudem hat sich Simone nach ihrem sensationellen Erfolg bei Olympia selbst ein luxuriöses Geschenk gegönnt: eine brandneue Mercedes-Benz G-Klasse. Das alte, matt-schwarze Modell tauschte sie vor wenigen Tagen mal eben durch ein neues, schneeweißes Exemplar mit rotem Interieur aus.

Ob Simone sich mit Haus und Auto auf etwaigen Familienzuwachs vorbereitet? Immerhin erklärte sie bereits mehrfach, dass sie und ihr Ehemann sich Kids wünschen. Doch allzu eilig hat es die mehrfache Turn-Weltmeisterin wohl nicht – in einem Interview mit Today äußerte sie erst kürzlich, dass sie und Jonathan noch Ziele hätten, die sie noch vor der Familiengründung erreichen möchten.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und sein Hund Lilo

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles während der Olympischen Spiele im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Fotos von Simone? Total süß! Ich finde sie nicht so spannend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de