Simones Biles' Traum vom Eigenheim nimmt langsam Form an

Nach ihrem Erfolg bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen in Paris könnte sich Simone Biles (27) eigentlich ein wenig Ruhe gönnen – danach sieht es aber nicht aus! Wie der Turnstar auf Instagram offenbart, ist privat nämlich ganz schön viel los. Sie und ihr Ehemann Jonathan Owens (29) hatten sich im November 2023 den Traum eines Eigenheims erfüllt, das derzeit gebaut wird. In ihrer Abwesenheit scheint aber schon einiges passiert zu sein: Auf den Schnappschüssen in ihrer Story ist beispielsweise zu erkennen, dass ihre Küche schon anfängt, Gestalt anzunehmen.

Ebenso wurden Schränke in einem Zimmer aufgebaut, das aussieht, als sei es eine Art Ankleidezimmer. In weiteren Räumen warten zudem ein riesiger deckenhoher Spiegel sowie einige Fliesenböden und verkleidete Wände auf Simones Einzug. Bis dahin könnte es aber noch ein wenig dauern – denn in den vergangenen Monaten verriet die 27-Jährige bereits, dass so ein Hausbau nicht ohne ist. Sie hatte sich mehrere Stunden im Haus aufhalten müssen, da ein Problem aufgetreten war. "Ich dachte, es würde eine 30-Minuten-Sache werden, weil ich keine Ahnung hatte, worauf ich mich einlasse", erklärte sie im Netz.

Doch auch wenn der Bau ihres Traumhauses noch ein wenig dauert, die Freude ist bestimmt immens. Und wer weiß, vielleicht gibt es bis zum Einzug schon Entwicklungen in Sachen Kinderplanung. Denn wie Simone im Interview mit Today verriet, sprechen sie und Jonathan "immer" über gemeinsamen Nachwuchs. Die beiden wollen sich aber noch ein bisschen Zeit lassen – das Paar habe nämlich noch ein paar Ziele, die es vorher erreichen wolle.

Getty Images Simone Biles, Sportlerin

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles im Januar 2024

