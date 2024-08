Justin Bieber erstmals nach Geburt von Sohn Jack unterwegs

Justin Bieber (30) lässt sich erstmals als Papa in der Öffentlichkeit blicken! Der Sänger wurde am Donnerstag in Beverly Hills gesehen, als er gerade bei einem Gottesdienst war. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Erst vor rund einer Woche hatte seine Frau Hailey Bieber (27) ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Kirche besuchte der Neu-Papa in einer grauen Kapuzenjacke, schwarzen Jogginghosen und teuren Louis-Vuitton-Slippern. Trotz seiner Bemühungen, mit einer beigen Maske und einer grünen Mütze unauffällig zu bleiben, erkannten ihn Fans und Beobachter. Ein Augenzeuge berichtete danach, dass Justin während des Gottesdienstes emotional wurde, da das Hauptthema die Liebe zu Kindern war.

Justin und Hailey hatten letzten Freitag die Geburt ihres Sohnes Jack Blues Bieber bekannt gegeben, indem sie ein Foto von Jacks kleinem Fuß im Netz teilten. Obwohl das Paar keine genauen Geburtsdaten veröffentlichte, deutete ein Freund darauf hin, dass Jack am 22. August geboren wurde. Die beiden, die seit 2018 verheiratet sind, sind überglücklich über ihr neues Familienmitglied. "Der Kleine ist ein Wunder. Er ist absolut reizend und gesund, und Hailey geht es auch gut", verriet ein Insider gegenüber People.

Hailey Bieber hat sich seit der Geburt ihres Sohnes noch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Insgesamt ließ sie wenig von sich hören, allerdings hat sie kürzlich eine Szene aus dem Film "In einem Land vor unserer Zeit" in ihrer Instagram-Story geteilt, die einen schlüpfenden Baby-Dinosaurier zeigt. Die 27-Jährige hat während ihrer Schwangerschaft die Details weitestgehend geheim gehalten und erklärte später, dass sie bis zum sechsten Monat kaum einen Bauch hatte und deshalb erst spät die Nachricht veröffentlichte.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, Ehepartner

