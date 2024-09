Nach E-Bike-Unfall: Angelina Jolie holte Toparzt für Pax

Im Juli hatte Pax Thien Jolie-Pitt (20) einen schweren E-Bike-Unfall. Der Sohn von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) trat jüngst gemeinsam mit seiner Mutter bei der Premiere ihres Filmes "Without Blood" in Toronto auf. Die Aufnahmen des Abends zeigten, dass der Unfall Narben an seiner Stirn hinterlassen hatte. Daily Mail will nun erfahren haben, dass die Schauspielerin die Verletzungen ihres Sohnes genauestens untersuchen ließ. "Angie wollte sicherstellen, dass Pax keine schreckliche Narbe im Gesicht hat, also bat sie einen renommierten plastischen Chirurgen in Los Angeles, ihn zu untersuchen und sich darum zu kümmern", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin.

Auch nach dem Unfall konnte sich Pax laut eines Insiders, der sich gegenüber dem OK! Magazine äußerte, auf seine Mutter verlassen. "Er braucht eine Menge Schlaf, während er sich erholt, aber wenn er wach ist, ist die ganze Familie bei ihm, schaut Filme mit ihm und leistet ihm einfach Gesellschaft und sorgt dafür, dass er all seine Lieblingsspeisen hat", so die Quelle.

Doch was ist überhaupt geschehen? Laut Berichten von TMZ war der 20-Jährige mit einem E-Bike auf einer stark befahrenen Straße in Los Angeles unterwegs und prallte mit einem Auto zusammen. Bei dem Unfall soll er keinen Helm getragen haben. Augenzeugen zufolge klagte Pax über Schmerzen in der Hüfte und zog sich Verletzungen am Kopf zu.

Getty Images Angelina Jolie und Pax Thien Jolie-Pitt

ActionPress Pax Thien Jolie-Pitt und Angelina Jolie, 2024

