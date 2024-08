Nach Kannibalismus-Vorwürfen: Armie Hammer hat Geldprobleme

Armie Hammer (38) sieht sich gezwungen, seinen luxuriösen Lebensstil drastisch zu verändern. In einem emotionalen Instagram-Video erzählt der Schauspieler, dass er seinen geliebten Pick-up-Truck verkaufen muss, da er sich die hohen Benzinkosten nicht mehr leisten könne. "Ich habe seit meiner Rückkehr nach Los Angeles etwa vier- bis fünfhundert US-Dollar für Benzin ausgegeben", erklärt er. Mit dem Fahrzeug habe der "Call Me By Your Name"-Darsteller viele wichtige Momente in seinem Leben erlebt, einschließlich Fahrten mit seinen Kindern.

Der Hollywoodstar hat in den vergangenen Jahren mit Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen Schlagzeilen gemacht – in diesem Zuge wurde ihm auch Kannibalismus vorgeworfen, was er vehement abstreitet. Er begab sich aufgrund seiner Drogen-, Alkohol- und Sexsucht auch in Therapie, doch große Schauspieljobs bekommt er seit den Behauptungen offenbar nicht, weshalb es finanziell nicht gut bei ihm aussieht. Trotzdem sei Armie glücklicher als je zuvor. In seinem Video schildert er, dass sein Umzug in ein kleineres und sparsameres Auto mit seinem 38. Geburtstag und einem Neuanfang in Verbindung steht: "Ich werde meinen Geburtstag in einem neuen Auto, einer neuen Wohnung und einem neuen Leben in Los Angeles beginnen."

Armie hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers (42), von der er sich im Juni 2023 scheiden ließ. Die Vorwürfe sexuell übergriffigen Verhaltens, die 2021 bekannt wurden, haben neben seiner Karriere und seinen Finanzen auch sein Privatleben schwer belastet. Erst vor rund zwei Monaten sprach er in seinem Podcast "Painful Lessons" erstmals selbst über die Anschuldigungen. "Die Leute haben mich einen Kannibalen genannt und jeder hat ihnen geglaubt. [...] Weißt du, was man tun muss, um ein Kannibale zu sein? Du musst Menschen essen! Wie soll ich denn ein Kannibale werden? Es war bizarr." Ein sozialer und mentaler Tiefpunkt für Armie, wie er weiter betonte: "Es war ein Tod des Egos, ein Tod der Karriere."

Getty Images Armie Hammer bei den Film Independent Spirit Awards

Instagram / elizabethchambers Armie Hammer mit seinen Kindern Ford und Harper

Hättet ihr gedacht, dass es finanziell so schlecht um Armie steht? Ja, das überrascht mich nach dem Kannibalismus-Skandal nicht. Nein, er war immerhin viele Jahre erfolgreich in der Filmbranche. Ergebnis anzeigen



