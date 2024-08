Neue Doku beleuchtet: Wie kam es zu Katie Price' Bankrott?

Katie Price (46) steckt derzeit in großen finanziellen Schwierigkeiten. Die Reality-TV-Bekanntheit hat wegen Schulden in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro ein Insolvenzverfahren am Hals. Einst gehörte die Familienmutter zu den renommiertesten Models in Großbritannien. Wie konnte es also passieren, dass sie sich nun in einer so prekären Situation befindet? Mit dieser Frage befasst sich eine am Sonntag erscheinende Dokumentation. In dem Film sprechen Freunde und ehemalige Weggefährten ganz offen über Katies verschwenderischen Lebensstil und dessen Hintergründe. Laut Berichten von The Sun soll sich auch die Atomic Kitten-Bekanntheit Kerry Katona (43) zu den Gründen für Katies Geldsorgen äußern.

Der stellvertretende Leiter des britischen TV-Senders verspricht Spannung. "Katie Price ist eine echte britische Ikone. Sie ist seit fast dreißig Jahren auf unseren Bildschirmen und in unseren Zeitungen zu sehen: Glamour-Model, Medienpersönlichkeit, Autorin, Geschäftsfrau. In dieser Zeit gab es Höhen und Tiefen im Leben, in der Liebe und in ihrem Kontostand", heißt es in der Pressemitteilung. Der bald erscheinende Dokumentarfilm wolle jetzt über ihre Schlagzeilen hinaus die finanziellen Gefahren des Ruhms beleuchten und aufzeigen, wie es für Katie ist, so öffentlich bankrott zu sein.

Mit ihrem Insolvenzverfahren sorgt Katie tatsächlich immer wieder für eine Menge Aufsehen. Als vor wenigen Tagen ein Gerichtsverfahren stattfand und das Model tatsächlich auftauchte, tummelten sich die Paparazzi vor dem Gerichtsgebäude. Um Katie vor dem Medienrummel zu schützen, bat ihr Anwalt laut Berichten von Sky News erfolgreich um eine Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Laut ihm wirke die "extreme Beobachtung durch die Medien" sich negativ auf ihr "psychisches Wohlbefinden" aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kerry Katona, Sängerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Katie Price im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr euch die Dokumentation über Katies Geldprobleme anschauen? Ja! Ich finde, das hört sich sehr spannend an. Nein. Das ist eher nichts für mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de