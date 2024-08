Tragisches Detail: Matthew Gaudreaus (†) Frau erwartet Baby

Der Eishockey-Star Johnny Gaudreau und sein Bruder Matthew Gaudreau sind bei einem Unfall ums Leben gekommen. Als wäre das nicht tragisch genug, kommt nun ein weiteres trauriges Detail ans Licht: Matthews Ehefrau Madeline erwartet ihr erstes Baby, das in nur wenigen Monaten zur Welt kommen soll. Laut dem Online-Register babylist.de ist der Geburtstermin auf den 31. Dezember angesetzt. Das Paar, welches 2021 heiratete, bat seine Familie und Freunde, sie bei der Vorbereitung auf das Elternsein mit verschiedenen Babyartikeln zu unterstützen. Doch leider wurde das junge Glück abrupt überschattet...

Die Brüder wurden am Donnerstagabend in Salem County auf Fahrrädern angefahren. Der Verdächtige, der 43-jährige Sean Higgins, wurde verhaftet und wegen zweifacher fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angeklagt. Er soll betrunken gewesen sein. "Nach weiteren Ermittlungen wurde Higgins verdächtigt, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. Er wurde wegen zweifacher fahrlässiger Tötung angeklagt und in der Salem County Correctional Facility untergebracht", erklärte die zuständige Polizeistelle laut Perez Hilton. Johnny und Matthew waren in ihrem Heimatort zugegen, um an der Hochzeit ihrer Schwester teilzunehmen.

Der Tod der beiden Eishockeyspieler erschüttert viele. "Die Columbus Blue Jackets sind schockiert und am Boden zerstört von dieser unvorstellbaren Tragödie. Johnny war nicht nur ein hervorragender Hockeyspieler, sondern vor allem ein liebevoller Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau Meredith, seinen Kindern Noa und Johnny, seinen Eltern, der Familie und den Freunden", bestätigten die Columbus Blue Jackets, Johnnys NHL-Team, seinen und den Tod seines Bruders in einem Statement auf X. Johnny wurde nur 31 Jahre alt, sein Bruder sogar nur 29.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Gaudreau, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Gaudreau, Eishockeyspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de