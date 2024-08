Johnny Gaudreaus (†) Unfall: Hatte Fahrer Alkohol im Blut?

Am Donnerstagabend kamen der Eishockeyspieler Johnny Gaudreau und sein Bruder Matthew in New Jersey bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Jetzt gibt es schockierende Details zu dem tragischen Vorfall. Die New Jersey State Police hat laut Perez Hilton den involvierten Autofahrer vernommen – dieser sei ein 43-jähriger Mann aus New Jersey namens Sean M. Higgins. Wie sich herausstellt, war er mutmaßlich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht nüchtern. "Nach weiteren Ermittlungen wurde Higgins verdächtigt, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. Er wurde wegen zweifacher fahrlässiger Tötung angeklagt und in der Salem County Correctional Facility untergebracht", heißt es in einem offiziellen Statement der zuständigen Polizeistelle.

Zahlreiche Sportler bekunden aktuell auf Social Media ihre Trauer. So meldet sich unter anderem der berühmte amerikanische Basketball-Star LeBron James (39) auf X zu Wort: "Ich bin so niedergeschlagen und traurig, nachdem ich nun davon erfahren habe." Der ebenfalls aus South Jersey stammende Baseballspieler Mike Trout unterstreicht auf der Plattform auch seine Anteilnahme: "Ich bin am Boden zerstört über den Verlust von Johnny und Matthew Gaudreau." Sie senden zudem viel Kraft an die Hinterbliebenen der Opfer.

Die verunglückten Geschwister sollen dem Bericht von Columbus Dispatch zufolge in ihrer Heimat Salem County beim Radfahren von einem Fahrzeug erfasst worden sein, welches ein anderes Auto überholte. Besonders tragisch ist zudem an der gesamten Situation, dass die zwei wohl auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Schwester waren. Sie hätten bei dieser als Trauzeugen am Freitag erscheinen sollen. Die Brüder waren zum Zeitpunkt ihres Todes nur 31 und 29 Jahre alt.

