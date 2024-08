Vor Tom: Kaley Cuoco hatte der Ehe eigentlich abgeschworen

Kaley Cuoco (38) hat vor wenigen Wochen einen Heiratsantrag von ihrem Partner Tom Pelphrey (42) bekommen. Den nahm die The Big Bang Theory-Bekanntheit natürlich überglücklich an. Aber eigentlich hatte sie vorher der Ehe komplett abgeschworen und betonte, nach ihren zwei gescheiterten Ehen nicht mehr heiraten zu wollen. "Kaley gibt gerne zu, dass es ein Fehler war, der Ehe abzuschwören", verrät nun ein Insider gegenüber Life & Style. Eine Hochzeit ist wohl der richtige Schritt: "Es macht Sinn, die Beziehung offiziell zu machen."

Kaley und Tom lernten sich im Jahr 2022 kennen und fingen an, sich zu daten. Im selben Jahr hatte die Schauspielerin in einem Interview mit Glamour zuvor aber noch steile Thesen aufgestellt. "Ich würde gerne eine dauerhafte Beziehung oder eine Partnerschaft haben. Aber ich werde nie wieder heiraten. Ganz sicher nicht", behauptete die Blondine damals. Trotz ihrer vorherigen Enttäuschungen kann sie durch Tom wieder an die Ehe glauben.

Kaley hatte vor ihrer Beziehung zu Tom zwei Ehen hinter sich. Die erste ging sie im Jahr 2013 mit Ryan Sweeting (37) ein. Sie trennten sich jedoch nach 21 Monaten Ehe. Danach heiratete die 38-Jährige 2018 Karl Cook (33) – aber auch das ging drei Jahre später in die Brüche. Mit Tom scheint alles anders zu sein. Mittlerweile sind die Turteltauben sogar Eltern einer kleinen Tochter: Matilda ist nun auch schon über ein Jahr alt.

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im August 2024

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit Tochter Matilda und einem Pferd

