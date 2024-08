Wer soll heute ins Allstars-Dschungelcamp-Finale einziehen?

Die Staffel vom Allstars-Dschungelcamp neigt sich so langsam dem Ende zu! In den vergangenen zwei Wochen konnten die Zuschauer die Kandidaten, die allesamt schon einmal in den vorherigen Staffeln teilgenommen hatten, beim Überleben im südafrikanischen Dschungel zuschauen. Am Lagerfeuer wurden so einige Geschichten ausgepackt – oder es wurde gestritten. Zuletzt mussten Elena Miras (32) und Eric Stehfest (35) ihre Sachen packen. Wer soll unbedingt ins Finale kommen?

Im Rennen sind derzeit noch Mallorca-Auswanderin Daniela Büchner (46) und TV-Casanova Luigi Birofio (25). Mola Adebisi (51), der zuletzt durch fragwürdige Aussagen auffiel, und Realityqueen Kader Loth (51) sind ebenfalls noch dabei und können auf die Dschungelkrone hoffen. Georgina Fleur (34) und Sarah Knappik (37) vervollständigen die Truppe mit ihrer direkten und lauten Art. Schlussendlich muss allerdings mindestens einer der Kandidaten heute Abend abreisen und sichert sich keinen Finalplatz.

Gerade in der vergangenen Folge ging es im Camp noch mal richtig ab. Sarah geriet in einen heftigen Schlagabtausch mit den anderen. Danach verweigerte sie auch noch die Dschungelprüfung! Mola hingegen eckte erneut an, indem er ein fragwürdiges Frauenbild vertrat. Ob einem Kandidaten diese Eskapaden womöglich schaden werden?

RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp

RTL Mola Adebisi im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Wer soll ins Allstars-Dschungelcamp-Finale einziehen? Danni! Gigi! Mola! Kader! Georgina! Sarah! Ergebnis anzeigen



