Brad Pitt verbringt den Sommer mit Ines auf Château Miraval

Brad Pitt (60) genießt den Sommer mit seiner Freundin Ines de Ramon auf dem Weingut Château Miraval, das er einst mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) teilte. Trotz des vollen Terminkalenders des Schauspielers, einschließlich eines Besuchs bei George (63) und Amal Clooney (46) am Comer See und den Dreharbeiten für seinen neuen Film "F1", finden er und seine Freundin Ines weiterhin Zeit für Zweisamkeit. Wie ein Insider gegenüber Page Six verrät, verbringt das Paar in diesem Sommer viel Zeit auf dem französischen Weingut.

Das Anwesen, das der 60-Jährige und seine Ex-Frau 2008 gemeinsam gekauft hatten, steht bereits seit der Trennung im Jahr 2016 im Mittelpunkt eines erbitterten Rechtsstreits zwischen den beiden. Die "Maleficent"-Darstellerin hatte ihre Anteile an Château Miraval im Oktober 2021 ohne Brads Zustimmung verkauft, was zu weiterem Unmut führte und den Konflikt verschärfte. Auch die gemeinsamen Kinder sind ein großer Diskussionspunkt in ihrem Rechtsstreit. Mittlerweile ist es bereits acht Jahre her, dass Angelina die Scheidung eingereicht hat, doch laut einer Quelle von People sieht es auch nicht so aus, als würde das Ex-Paar bald zu einer Einigung kommen.

Neben den familiären Turbulenzen und rechtlichen Auseinandersetzungen haben sich für Brad Pitt auch einige private Lichtblicke ergeben – darunter seine neue Beziehung mit Ines. Die beiden wurden erstmals Ende 2022 miteinander in Verbindung gebracht, doch hielten ihre Liebe von Beginn an eher bedeckt. Nur zu ein paar Veranstaltungen brachte Brad seine Partnerin, die zuvor mit Vampire Diaries-Star Paul Wesley (42) verheiratet war, mit. Doch nichtsdestotrotz läuft es wohl super bei den beiden. Ines soll sogar schon bei ihrem Schatz eingezogen sein.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Getty Images Brad Pitt bei einem Formel-1-Rennen in Austin, Texas

