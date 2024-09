Darum freut sich Jeanette Biedermann auf ihre neue Talkshow

Jeanette Biedermann (44) darf mit Marijke Amado (70) und Aminata Belli zusammen eine Talkshow moderieren. Für die GZSZ-Darstellerin geht mit "Amado, Belli, Biedermann" ein Traum in Erfüllung. "Marijke ist natürlich die Heldin meiner Kindheit. [...] Ich weiß nicht, wie oft ich damals davon geträumt habe, sie in der 'Mini Playback Show' zu besuchen", verrät die Sängerin gegenüber Bild. In ihrer Gesprächsrunde will die Blondine auch persönlich werden: "Wir werden auch Anekdoten von uns erzählen. Es geht nicht nur um den Gast, sondern darum, was wir alle mit den gewissen Themen verbinden."

Von Kollegin Aminata regnet es Lob für die "Rock My Life"-Interpretin. "Von Jeanette habe ich als Neunjährige mein allererstes Autogramm bekommen", schwärmt die Influencerin. Für die Reporterin ist die WDR-Show nicht ihr erster Fernsehjob. Die 32-Jährige ist auch bei "deep und deutlich" ein fester Bestandteil des Moderationsteams. Noch viel mehr Erfahrung hat allerdings Marijke. Die gebürtige Niederländerin ist schon seit den späten 1970er-Jahren im TV zu sehen. Im Gespräch mit der Zeitung stellt sie klar, was sie mit dem Format erreichen möchte: "Wir wollen über das Leben sprechen aus dem Blickpunkt der drei Generationen, die wir ansprechen."

Vor dem Start der Show nutzte Aminata den Sommer noch für ein wenig Zeit mit ihren Liebsten. Ende August besuchte sie die Hochzeit ihres Kumpels Riccardo Simonetti (31) auf Mallorca. Von der romantischen Feier teilte sie ein Video auf Instagram. "Wir haben viel geweint, wir haben viel gelacht, wir haben viel getanzt. Und was wir ganz sicher getan haben: so viel Liebe geteilt. Danke, Riccardo und Steven, für diesen unvergesslichen Tag und dass ich ihn mit euch erleben durfte", schrieb sie unter den Clip.

Aminata Belli, Moderatorin

Riccardo Simonetti, Moderator

