Darum wissen Prinz Harrys Kinder nichts von royaler Rolle

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (39) haben ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) bisher nichts über deren royale Herkunft erzählt. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplaudert, wissen die beiden Kinder, die an sechster und siebter Stelle der britischen Thronfolge stehen, noch nichts von ihren Titeln oder ihrem Platz in der Thronfolge. "Sie werden diese Gespräche zu gegebener Zeit führen", betont eine familiennahe Quelle und fügt hinzu, dass es den Sussexes sehr wichtig sei, dass ihre Kids sich sicher und für ihre individuellen Persönlichkeiten geliebt fühlen – nicht für ihre royale Herkunft oder ihre Titel.

"Archie ist süß, neugierig und verspielt, und Lili ist lebhaft und glücklich", beschreibt der Informant die Kinder weiter und betont, dass die royalen Aussteiger möchten, dass ihre Kinder eine sichere und normale Kindheit erleben, fernab von den Einflüssen der Außenwelt. Aktuell bedeute das aber auch, dass Archie und Lilibet teilweise weniger Freiheiten haben als andere Kinder ihres Alters, was hauptsächlich daran liege, dass sie seit Harry und Meghans Rücktritt und ihrem Umzug in die USA nicht die gleichen Sicherheitsvorkehrungen genießen wie ihre königlichen Cousins: "Die Kinder von William haben zum Beispiel viel mehr Sicherheit, obwohl sie erkennbar sind. Das gilt aber nicht für Meghans und Harrys Kinder. Sie wissen, dass die Welt sie sehen will, aber ich würde von ihnen erwarten, dass sie ein unauffälligeres Leben führen, bis das geklärt ist, falls das jemals der Fall sein wird."

Nachdem Harry und Meghan in die USA gezogen waren, wurden ihnen alle Sicherheitsvorkehrungen in Großbritannien entzogen. Der jüngste Sohn von König Charles III. (75) zog deshalb sogar vor Gericht – und verlor. Auch sein Einspruch wurde abgelehnt. Danach gab der royale Rotschopf eine emotionale Erklärung ab: "Das Vereinigte Königreich ist für das Erbe meiner Kinder von zentraler Bedeutung und ein Ort, an dem sie sich ebenso zu Hause fühlen sollen wie dort, wo sie derzeit in den USA leben. Das kann ich nicht geschehen, wenn es nicht möglich ist, sie auf britischem Boden zu beschützen." Zudem betonte er laut Mirror in dem schriftlichen Statement, dass er nicht bereit dazu sei, seine Frau oder sich selbst mit einem Besuch in seiner Heimat in Gefahr zu bringen.

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie in Windsor

