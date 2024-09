Deshalb hält Tammy Slaton ihren Gewichtsverlust im Netz fest

Tammy Slaton (38), bekannt aus der Show "Die Pfundsschwestern: Unser Leben mit 500 kg", lässt sich von negativen Kommentaren nicht beirren. Die Reality-TV-Persönlichkeit nutzt ihre sozialen Medien aktiv, um ihre beeindruckende Gewichtsabnahme von rund 230 Kilogramm zu dokumentieren. Das ruft auch einige Kritiker auf den Plan, denen es nicht passt, dass sie so viele Fotos von sich teilt. "Ich mache viele Bilder, viele Selfies und das tue ich nicht, weil ich denke, ich sehe gut aus – na ja, ein bisschen schon – aber hauptsächlich, um mich daran zu erinnern, wie schwer ich war", rechtfertigt sie sich nun in einem Instagram-Video.

Die letzten Jahre waren für die 38-Jährige alles andere als leicht. Trotz der unglaublichen Transformation gibt Tammy zu, dass sie während ihres Abnehmprozesses statt zum Essen zu Alkohol gegriffen hat. Das habe ihr jedoch erheblich geschadet. Dennoch schaut sie positiv in die Zukunft und bleibt entschlossen, ihren gesunden Lebensstil beizubehalten. Ganz so leicht fällt ihr das aber nicht, wie sie weiter betont: "Es ist keine Diät. Man sagt, es sei eine Lebensstiländerung, das ist es wirklich. Ich hatte eine Menge Dämonen, innere Dämonen, die ich bekämpfen musste, und ich kämpfe immer noch."

Auch in ihrem Liebesleben läuft es mittlerweile anscheinend richtig rund. Nachdem Tammy im Netz ein Foto mit dem TikTok-Star Haley Michelle gepostet hatte, munkelten einige Fans, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte. Kurz darauf bestätigte die Medienbekanntheit auf TikTok, dass sie in einer Beziehung ist – allerdings nicht mit Haley: "Ich wünschte, Menschen würden aufhören, Vermutungen über mich anzustellen, auch wenn ich es sehr wertschätze, dass ihr euch alle Gedanken um mich macht. Ich habe eine feste Freundin. Aber Haley ist nur eine Freundin, der Name meiner festen Freundin lautet Andrea – das ist erst einmal alles, was ich zu ihr sagen werde."

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Juni 2023

Instagram / misshaleymichelle Hayley Michelle und Tammy Slaton, TikTok-Stars

