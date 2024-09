"Enttäuschung": So viel hat Georgina im Dschungel abgenommen

Endlich ist bekannt, welche Legende sich den Dschungelthron im Allstars-Dschungelcamp sichert: Georgina Fleur (34) konnte sich am Ende gegen ihre prominenten Mitstreiter durchsetzen! Während ihrer Zeit im Dschungel musste sie sich verschiedenen Prüfungen stellen und zudem mit sehr reduzierter Nahrung leben, wodurch bei fast allen Kandidaten oft die Pfunde nur so purzeln. Wie die Gewinnerin im Gespräch mit Promiflash verrät, hatte sie sich jedoch eine wesentlich drastischere Gewichtsabnahme von ihrer Teilnahme versprochen: "Ja, also ganz ehrlich, das ist eine riesige Enttäuschung. Ich bin auf die Waage drauf und hatte drei Kilo abgenommen und ich hatte wirklich mit mehr gerechnet."

Im Laufe des Interviews erklärt Georgina auch, was aus ihrer Sicht die Ursache für den eher geringen Gewichtsverlust gewesen sei. Ihren Vermutungen zufolge waren sie und ihre motivierten Mitstreiter in den gestellten Prüfungen meistens eben ziemlich erfolgreich, wodurch sie nicht lange Hunger leiden mussten: "Wir haben ja auch immer echt viele Sterne in den Prüfungen geholt [...]. Das heißt, wir haben echt gut gegessen."

Im Gegensatz zu der TV-Persönlichkeit mussten einige ihrer Kontrahenten mit deutlich heftigeren Gewichtsunterschieden im Vergleich zu vorher leben. Eine Kandidatin sorgte in dieser Hinsicht vor allem für Gesprächsstoff: Daniela Büchner (46)! Sie verpasste nur knapp den Einzug ins Finale und erlebte eine extreme Veränderung im Laufe der Sendung. Die Reality-TV-Bekanntheit enthüllte gegenüber Promiflash: "Ich habe in 16 Tagen so knapp neun Kilo verloren."

RTL Georgina Fleur bei der Dschungel-Prüfung "Creek der Sterne"

RTL Daniela Büchner im Allstars-Dschungelcamp

