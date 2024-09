So viel Gewicht hat Danni Büchner im Dschungelcamp verloren

Die Bedingungen im Allstars-Dschungelcamp waren für alle Beteiligten hart. Daniela Büchner (46) verpasste den Einzug ins Finale nur knapp, die Zeit in der Wildnis hinterließ auch bei ihr ihre Spuren – besonders auf der Waage. Das verrät die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Promiflash nach ihrem Exit. "Ich habe in 16 Tagen so knapp neun Kilo verloren", erklärt Danni im Interview. Dass es im Busch von Südafrika kaum etwas zu essen gab, habe sie aber nicht wirklich gestört. "Der Hunger war jetzt nicht so schlimm, weil ich esse auch im normalen Leben nicht so viel, deswegen war das irgendwie relativ okay", berichtet sie weiter.

Inzwischen liegen die Dreharbeiten zum Legenden-Dschungel eine ganze Weile zurück. Danni hat ihre Figur seitdem gehalten. Doch viele Fans finden ihr erschlanktes Äußeres eher besorgniserregend – das wurde auch bei ihrem Besuch bei "Ich bin ein Star – die legendäre Stunde danach" deutlich. Auf X bemerkten viele Zuschauer, wie verändert der Reality-TV-Star aussieht. "Dieses Dekolleté von [Danni] ist das Unnatürlichste, das ich jemals gesehen habe" oder "Sorry, dass ich das sage, aber Danni hat es mit dem Abnehmen echt etwas übertrieben", schrieben beispielsweise nur zwei User.

Danni selbst ist auf sich und ihre schlanke Linie aber mehr als stolz. Im vergangenen Jahr enthüllte die ehemalige Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin, ihr Abnehmgeheimnis. "Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, esse absolut kein Schweinefleisch mehr, nichts Süßes und wenig Kohlenhydrate", erklärte sie im Interview mit Bild. Damals erklärte sie, um die 65 Kilogramm zu wiegen.

RTL Gigi Birofio, Danni Büchner und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-TV-Teilnehmerin

Überrascht es euch wie viel Gewicht die Dschungel-Kandidaten in wenigen Tagen verlieren? Nein, sie essen ja wirklich kaum etwas. Ja, das ist schon heftig! Ergebnis anzeigen



