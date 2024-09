Herzogin Meghan litt in der High-School unter ihrem Aussehen

Herzogin Meghan (43) gilt als die erfolgreiche und schöne Frau an der Seite von Prinz Harry (39). Allerdings soll die 43-Jährige während ihrer Schulzeit stark unter ihrem Aussehen gelitten haben, wie sie im September 2022 in einer Folge ihres Podcasts "Archetypes" verriet. Auf die Frage ihres Gasts, Comedian Mindy Kaling (45), ob sie als Kind nicht die Hübsche gewesen sei, antwortete sie: "Nein, Gott nein. Ich war ein hässliches Entlein. Keine konventionelle Schönheit – vielleicht würde man das heute als schön ansehen", und erklärte weiter: "Ich hatte sehr krauses, lockiges Haar. Ich hatte eine riesige Lücke zwischen meinen Zähnen."

Doch nicht nur mit ihrem Äußeren haderte die Herzogin von Sussex – sie fühlte sich in der Schule auch oft allein. "Ich war immer eine ziemliche Einzelgängerin und sehr schüchtern. Ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Ich war die Kluge, für immer und ewig und ewig. Und dann wurde ich einfach erwachsen", gestand sie weiter im Gespräch. Mit der Situation habe sich die ehemalige Suits-Darstellerin aber irgendwann abgefunden und schließlich sogar Vorteile aus ihrem Außenseitertum gezogen. "Ich hatte nie jemanden, mit dem ich beim Mittagessen zusammensitzen konnte. Also dachte ich: 'Oh, ich werde Präsidentin des multikulturellen Klubs, Präsidentin der Abschlussklasse und des französischen Klubs.' Und dadurch hatte ich Meetings in der Mittagspause, sodass ich mir keine Gedanken darüber machen musste, mit wem ich zusammensitze oder was ich tun würde", erklärte Meghan.

2020 enthüllten Omid Scobie und Carolyn Durand in ihrem Buch "Finding Freedom" Details über Harry und Meghans Beziehung und ihre Vergangenheit, die bis dato unbekannt waren. Auch die Schulzeit der zweifachen Mutter wurde darin thematisiert. Wie die Autoren beschrieben, sollen Meghans Mitschüler die Brünette damals für aufgesetzt gehalten haben – und das gerade wegen ihrer regen Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten. Viele Mitschüler sollen sie deshalb sogar als "fake" bezeichnet haben, denn: "Niemand konnte so perfekt sein!"

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan in Kolumbien, August 2024

