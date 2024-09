Kaum zu erkennen: Daniel Craig mit neuem Look in Venedig

Daniel Craig (56) ist in Venedig eingetroffen, um an der Premiere seines heiß erwarteten Films "Queer" teilzunehmen. Der britische Schauspieler überraschte seine Fans erneut mit seinen neuen, langen blonden Haaren! Gemeinsam mit seiner Frau Rachel Weisz (54) lief er durch den Flughafen Marco Polo und machte sich auf den Weg zu den Filmfestspielen von Venedig in der Stadt. Der James Bond-Star kombinierte die neue Haarpracht mit einem schlichten weißen T-Shirt und Jeans, während Rachel in einem eleganten schwarzen Kleid und Sonnenbrille glänzte.

"Queer", Daniels neuer Film, wird am 3. September auf dem Festival seine Premiere feiern. Der von Luca Guadagnino (53) inszenierte Film zeigt Daniel in der Rolle des amerikanischen Kriegsveteranen William Lee, der eine Romanze mit dem jüngeren, drogenabhängigen Ex-Marine Eugene Allerton, gespielt von Drew Starkey, beginnt. Wie Daily Mail berichtet, deuten erste Kritiken darauf hin, dass der Film aufgrund seiner expliziten Szenen für Aufsehen sorgen wird. Der Leiter des Venedig Filmfestivals, Alberto Barbera, lobte Daniels Darstellung als "die beste seiner Karriere" und prognostizierte eine wahrscheinliche Nominierung für die Oscars.

Die 81. Filmfestspiele von Venedig werden vom 28. August bis 7. September 2024 auf dem Lido di Venezia stattfinden. Ein besonderes Highlight wird die Verleihung des Golden Lion für das Lebenswerk an Sigourney Weaver (74) sein. Auch George Clooney (63) und seine Frau Amal (46) sind bereits in der Stadt für die Premiere seines neuen Films "Wolfs" angekommen. Weitere prominente Gäste wie Joaquin Phoenix (49) und Lady Gaga (38) werden für die Premiere von "Joker: Folie à Deux" erwartet.

Anzeige Anzeige

Aissaoui Nacer / Backgrid Daniel Craig and Rachel Weisz in Venedig

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Daniel Craigs neuer Look mit den langen blonden Haaren? Super, steht ihm! Gar nicht mein Fall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de