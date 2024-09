Nach zehn Konzerten: Adele verabschiedet sich von München

Die Fans von Adele (36) müssen jetzt stark sein. Nach zehn atemberaubenden Konzerten beendet die Grammy-Gewinnerin ihre Residenz in München. Bei ihrem letzten Auftritt richtet die Sängerin laut Bild dankbare Worte an ihre Fans: "Ich möchte mich bei jedem einzelnen Menschen bedanken, der sich die Mühe gemacht hat, zu diesen Shows zu kommen. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Ich werde das hier nie vergessen." Auch Deutschland wird sie offenbar für immer im Herzen tragen. "Deutschland hat mich komplett umarmt und unterstützt, seit ich 19 Jahre alt war. München, vielen Dank, dass ihr mich in eurer wunderschönen Stadt so herzlich empfangen habt. Deutschland ist so eine loyale Fanbase", schwärmt die "Hello"-Interpretin.

Für ihre zehn Deutschland-Konzerte scheute Adele weder Kosten noch Mühen. Die britische Musikerin ließ extra eine eigene Arena, die "Adele World", errichten. Durch die neu gebaute Konzerthalle konnten jeweils rund 80.000 Fans Adeles einzigartige Stimme live bestaunen. Insgesamt sang Adele in ihrer Zeit in München für circa 730. 000 Zuhörer, die aus allen Ländern angereist kamen. Für ihre eingeschworenen Supporter legte sich Adele ganz schön ins Zeug: Bei einem Konzert performte die Popikone sogar bei strömendem Regen und hatte dabei laut eigenen Aussagen auch noch mächtig viel Spaß.

Die Besucher von Adeles Konzerten in München durften sich jedoch nicht nur über eine fantastische musikalische Show freuen, sondern lernten die Sängerin auch ziemlich privat kennen. Während eines Auftritts fragte die "Skyfall"-Interpretin, ob schon in der vergangenen Woche jemand bei einem ihrer Auftritte war. Als dann einige jubelten und sich so als Super-Fans outeten, meinte sie: "Ich würde euch gern heiraten, aber ich kann nicht, weil ich selbst bald heirate!" Daraufhin hielt sie ihren Fans stolz ihren Verlobungsring entgegen.

Getty Images Adele im Juli 2022

Promiflash Adele mit Verlobungsring auf dem Konzert in München

