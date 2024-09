Trotz Oasis-Reunion: Droht Gallagher-Brüdern Streit um Geld?

Man sollte meinen, dass zwischen Noel (57) und Liam Gallagher (51) mit der Reunion ihrer Band Oasis vorläufig Frieden herrscht. Doch die anstehende Tour könnte bei den Brüdern erneut zu Streit führen. Das glaubt zumindest die PR-Expertin Kayley Cornelius. Wie sie gegenüber Daily Star erklärt, könne eine Auseinandersetzung vor allem um Lizenzen und Gelder gehen. Als Hauptsongschreiber gehören die Rechte an den Liedern zu größten Teilen nämlich Noel. "Die Rechte an einem der Top-Songs von Oasis können leicht mehrere Millionen pro Nutzung einbringen. Da der Verkauf von Eintrittskarten in der Musikindustrie bekanntermaßen nicht zu den größten Einnahmequellen für Künstler gehört, wird Noel wahrscheinlich am meisten von der Wiedervereinigung durch Songrechte und Lizenzverträge profitieren", ist Kayley sich sicher. Liam hingegen könnte sich benachteiligt fühlen, wenn sein Bruder mehr Geld an der Reunion verdient als er selbst.

Das Interesse an Oasis ist seit der Ankündigung ihrer neuen Tour gewaltig. Immerhin gilt das Comeback schon jetzt als ein Stück Musikgeschichte. Denn der Streit der Musiker-Brüder saß so tief, dass wohl kaum ein Fan noch mit einer Versöhnung rechnete. Vor knapp 15 Jahren zerbrach die Popband, nachdem die Zankereien der Briten hinter den Kulissen eines Konzerts eskaliert waren. Danach herrschte bittere Eiszeit. Der Zukunft ihrer Band zuliebe sollen die beiden Streithähne aber beschlossen haben, wieder zusammen aufzutreten. "[Noel] hat mit Liam telefoniert und sie sind sich einig. [...] Sie werden nicht jünger und die Nachfrage ist riesig. Sie haben beschlossen, dass es jetzt oder nie heißt", verriet eine Quelle gegenüber The Sun.

Entsprechend groß war die Freude bei den Fans. Vor Begeisterung brachten die sogar die Website von Oasis zum Einsturz. Doch die Euphorie auf die kommenden Konzerte in Großbritannien und Irland hielt nur kurz an. Grund dafür sind die Ticketpreise, die für viele in horrende Höhen schossen. Je nach Location bewegen diese sich zwischen 86,50 Euro und 599,58 Euro – für einige Fans maßlos überteuert. "Wer, der noch bei klarem Verstand ist, würde diese Oasis-Ticketpreise bezahlen?", fragte sich ein entsetzter Fan bei X. Und er war nicht allein. Ein weiterer meckerte: "Die Oasis-Ticketpreise sind eine einzige Schande. Geringverdiener, Studenten und so weiter werden zunehmend von Livekonzerten mit großem Namen ausgeschlossen."

Noel Gallagher, ehemaliges Oasis-Mitglied

Noel und Liam Gallagher im November 2008

