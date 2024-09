Was sagen die Fans zur Allstars-Dschungelkönigin Georgina?

Es ist entschieden: Georgina Fleur (34) gewinnt das Allstars-Dschungelcamp! In der allerletzten Prüfung müssen sich die Reality-TV-Bekanntheit und Kader Loth (51) durch eine Essensprüfung namens "Prominent geschlemmt" quälen. Beide Ladys geben ihr Bestes, doch letztlich kann es nur eine Dschungelkönigin geben. Die Zuschauer auf X können Georginas Leistung nur gnadenlos anerkennen. "Georgina kämpft (isst) aber richtig um die Kohle. Das muss man schon sagen", erklärt ein Fan begeistert. Tote Augen oder auch Rattenschwänze – Georgina schluckt alles. "Mich überrascht und fasziniert, wie sehr sich Georgina gerade den Sieg verdient", applaudiert ein weiterer.

In der ersten Prüfung des Dschungelfinales mischte Luigi Birofio (25) noch um den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro mit. In einem Schätzspiel zog der Sommerhaus-Star gegen die beiden Damen jedoch den Kürzeren, er belegte Platz drei. Somit schafften es überraschend zwei weibliche Legenden ins Finale. "Oh mein Gott, wir haben ihn besiegt", gab Georgina total begeistert von sich. Aber das ist auch eher kein Wunder! Das Selbstbewusstsein der Frauen litt in den vergangenen Tagen in der Wildnis immer wieder – sie fühlten sich den Männern um Thorsten Legat (55) und Eric Stehfest (35) deutlich unterlegen.

Dass Georgina am Ende siegte, dürfte für viele eher eine dicke Überraschung gewesen sein. Im Camp fiel sie zu Beginn eher mit ihren unerlaubten Mittagsschläfchen und ihren Schaumbädern im Waschbecken auf. Zudem sorgte die 34-Jährige auch für ordentlich Zickenkrieg. Nach einer eher schlechten Prüfung mit Kader und Sarah Knappik (37) platzte ihr kurzerhand der Kragen – und ihr rutschte das F-Wort raus. "Es war einfach im Eifer des Gefechts. Ich war in einem kleinen, engen, dunklen Labyrinth und Sarah hat mich völlig verrückt gemacht", versuchte Georgina sich daraufhin zu erklären.

RTL Kader Loth und Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Georgina Fleur, Kader Loth und Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp 2024

