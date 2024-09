Aus Familie radiert? Royals löschen Prinz Harrys Statement

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) könnten allmählich aus der Geschichte der britischen Royals verschwinden. So zumindest deutet es der Adelsexperte Tom Quinn gegenüber Mirror an, nachdem die königliche Familie kürzlich eine Erklärung von Harry aus dem Jahr 2016 von ihrer Website entfernt hat. In dem Statement übte der jüngere Bruder von Prinz William scharfe Kritik an den rassistischen Untertönen in der Berichterstattung über seine Frau. Die offizielle Erklärung stammte ursprünglich aus dem Kensington-Palast, nur wenige Tage nachdem Harrys Beziehung zu Meghan bekannt wurde.

Laut dem Royal-Experten sei dies ein bewusster Schritt des britischen Königshauses: "Die Entfernung von Prinz Harrys Erklärung über Meghan von der royalen Website zeigt, wie entschlossen die hochrangigen Royals sind, die Vergangenheit zu vergessen." Der 39-Jährige hatte in seiner Erklärung ausdrücklich die Belästigung und den Missbrauch angeprangert, den Meghan seit der Veröffentlichung ihrer Beziehung ertragen musste. Diese beinhaltete sowohl öffentliche Anfeindungen als auch versteckte Belästigungen – darunter Versuche des illegalen Eindringens in ihr Zuhause und erhebliche Bestechungsangebote an ihre ehemaligen Bekannten.

2020 hatten Harry und Meghan eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Das Paar legte seine royalen Pflichten ad acta und kehrte dem britischen Königshaus den Rücken. Daraufhin zogen die royalen Aussteiger mit ihren zwei Kindern – Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) – zunächst nach Kanada. Inzwischen wohnt die Familie seit mehreren Jahren in Montecito an der Küste Kaliforniens. Dort leben sie in einer Luxusvilla im Wert von zwölf Millionen Euro.

Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

