Beichte: Djamila Rowe hatte seit 14 Jahren keinen Sex mehr

Djamila Rowe (57) nimmt kein Blatt vor den Mund: Im Interview mit RTL plaudert die ehemalige Dschungelkönigin intime Details über ihr Liebesleben aus. "Wisst ihr, wie lange ich keinen Sex mehr hatte? Seit 14 Jahren", gibt die Visagistin preis. Dabei verrät die gebürtige Berlinerin auch, wie es derzeit um ihren Beziehungsstatus steht: "Männer interessieren mich schon ein Stück weit, aber ich bin nicht in einer Beziehung. Ich bin immer noch Single." Aktiv nach einem Partner zu suchen, sei momentan nicht ihr Ziel. "Ich date zurzeit nicht", versichert Djamila.

Obwohl die 57-Jährige im Gespräch mit dem Newsportal zugibt, Männer nach wie vor anziehend zu finden, spiele Sex für sie derzeit keine große Rolle. "Ich bin wahrscheinlich wieder Jungfrau mittlerweile!", scherzt Djamila und betont weiter, dass auch Selbstbefriedigung kein Thema in ihrem Leben sei: "Ich bin komplett raus! Und ich vermisse nichts!" Vielmehr würde sie es in ihrem Alltag schätzen, einen Mann zu haben, der ihr mit alltäglichen Dingen hilft: "Ich hätte manchmal gerne einen Mann, der mir ein Sechserpack Wasser nach Hause trägt."

Seit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme im vergangenen Jahr hat sich das Leben der gelernten Visagistin merklich verändert. In Interviews reflektiert sie häufig über ihre Erfahrungen und den Wandel, den sie durchgemacht hat. "Das Dschungelcamp war für mich Therapie", erklärte Djamila unter Tränen im großen Countdown zum Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und fügte hinzu: "Ich habe mit sehr viel zu kämpfen gehabt. So viele haben immer an mir gezweifelt, so viele Türen waren immer verschlossen. Und ich wollte einfach zeigen, wie ich wirklich bin."

Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

Djamila Rowe im Dschungelcamp-Finale 2023

