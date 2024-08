Nach Rosenkrieg: Billy Cyrus und Firerose sind geschieden

Nachdem sich Billy Ray Cyrus (62) und Firerose im August 2022 verlobt und nur wenige Monate später geheiratet hatten, reichte der Musiker bereits im Mai dieses Jahres wieder die Scheidung ein. Nun schließen die Ex-Partner auch formal ihr gemeinsames Kapitel. Laut Angaben von TMZ ist ihre Scheidung offiziell abgeschlossen. Nach einer Mediation und anschließender Einigung wurden die einstigen Eheleute von einem Gericht in Tennessee am Montag für geschieden erklärt. Das bestätigten die Anwälte beider Seiten. Firerose ging in Sachen Finanzen leer aus. Laut offiziellen Unterlagen scheidet die Sängerin mit null Euro aus der Ehe aus, darf dafür aber die Urheberrechte für die gemeinsamen Songs behalten.

Auf die gemeinsame Ehezeit schaut Billy alles andere als positiv zurück. In einer Erklärung durch seine Anwälte macht der Vater von Miley Cyrus (31) seine Enttäuschung deutlich: "Unsere Ehe war der absolut größte verrückte Betrug, von dem ich je gehört habe – und ich war mittendrin. Es ist bedauerlich, dass es sich so abgespielt hat. Es war nicht nur ein Netz von Lügen, das mich in körperliche Gefahr gebracht hat, es war auch eine Herzensangelegenheit. Liebe macht blind, das steht fest."

Billy glaubt, Firerose sei nur mit ihm zusammen gewesen, um Ruhm abzugreifen. Denn erst vor Kurzem änderte die Sängerin ihren Nachnamen von Hodges in Cyrus. Doch der 62-Jährige erhob vor wenigen Wochen noch weitere schwere Anschuldigungen gegen seine Ex-Frau. Er beschuldigte die Musikerin des Missbrauchs. Seine ehemalige Partnerin soll ihn während der Beziehung "körperlich", "verbal" und "emotional" missbraucht haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose

Anzeige Anzeige

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass die Scheidung von Billy und Firerose so schnell vollzogen wurde? Gut. Ich denke, sie sind beide erleichtert. Nicht gut. Sie hätten sich mehr Zeit nehmen sollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de