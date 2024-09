Brad Pitt und seine Ines feiern Red-Carpet-Debüt in Venedig

Brad Pitt (60) feiert Premiere – und das nicht nur mit seinem Film "Wolfs". Der Schauspieler lief bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig mit einer ganz besonderen Dame am Arm über den roten Teppich: Unternehmerin Ines de Ramon strahlte an seiner Seite. Es ist das allererste Mal, dass die beiden zusammen bei so einem Event auftauchen. Normalerweise halten sie ihre Beziehung von der Öffentlichkeit fern und zeigen sich selbst nach knapp zwei gemeinsamen Jahren nur sehr selten miteinander. Zum besonderen Anlass des Abends scheinen sie offensichtlich eine Ausnahme zu machen und grinsen gemeinsam überglücklich für die Fotografen.

Das Paar hat sich außerdem herausgeputzt: Ines erscheint in einem bodenlangen Traum in Weiß. Mit dem asymmetrischen Schnitt und der raffinierten Faltenlegung des Kleides setzt sie ihren Körper perfekt in Szene. Dazu kombiniert sie tropfenförmige Ohrringe, eine goldene Clutch und passende Schuhe. Brad erscheint dagegen in einem komplett schwarzen Ensemble: Der "Fight Club"-Darsteller trägt zu seinem Smoking ein einfaches T-Shirt und Lackschuhe. Als das stilsichere Paar am roten Teppich ankommt, hält es sogar total süß Händchen!

Obwohl es in Sachen Liebe anscheinend sehr gut für Brad läuft, hapert es dafür an anderen Stellen ganz schön. Seit mehreren Jahren herrscht ein regelrechter Rosenkrieg zwischen ihm und seiner ehemaligen Frau Angelina Jolie (49). In den vergangenen Monaten scheinen sich allerdings auch einige der gemeinsamen Kinder gegen ihn positioniert zu haben. Tochter Shiloh (18) hat sogar den Nachnamen ihres Vaters abgelegt!

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt, 2024

Cobra Team / BACKGRID Shiloh Jolie-Pitt und Angelina Jolie im Juli 2022

